رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي.. ومصروفات التحويل بالمحافظ الإلكترونية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البنك المركزي، قرارات جديدة، بخصوص رسوم ومصروفات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM والحد الأقصي للسحب، وكذلك رسوم التحويلات البنكية والمحافظ اإلكترونية، على أن تطبق من أول يوليو 2022 وحتي 31 ديسمبر 2022.

رسوم السحب النقدي من الصراف الآلي

وقرر البنك المركزي أن يكون الحد الأقصي لعمولة ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بالبنوك المصدرة من بنوك أخرى هي 5 جنيهات فقط لا غير.

زيادة الحد الأقصي للسحب

وتقرر زيادة حد السحب اليومي للمعاملة الواحدة من ماكينات ATM للبطاقات الصادرة عن بنوك مختلفة إلى 4000 آلاف جنيه.

التحويلات البنكية الإلكترونية مجانا

كما قرر البنك المركزي إعفاء العملاء من الأشخاص الطبيعيين من مصروفات وعمولات ورسوم التحويلات البنكية بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية مثل الموبايل الذكي والإنترنت وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية.

رسوم الدفع بالمحافظ الإلكترونية

تقرر أن يتم إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، كما قرر إعفاء كافة المعاملات من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا من أي محفظة هاتف محمول إلى أخرى، ووضع حد أقصي لتسعير مقابل تقديم الخدمة بمعدل جنيه واحد على الخدمة المقدمة للتحويل لنفس مقدم الخدمة، ووضع عمولة تحويل تقدر بنحو 0.5% من قيمة التحويل ولا تتجاوز 10 جنيهات للمعاملة الواحدة على معاملات التحويل بين محافظ تابعة لمقدمي الخدمة المختلفين.

إصدار البطاقات المدفوعة مجانا

وقرر البنك المركزي إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا على أن تكون بطاقات لا تلامسية حال بدء إصدار البنك هذا النوع من البطاقات.

وتلتزم البنوك المرخص لها بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.

وتلتزم البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت E-Commerce بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، وتشمل الرسوم المشار إليها مصاريف تفعيل الخدمة والتى يتم سدادها لمرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة خلال الفترة المشار إليها أعلاه، ومصاريف الخدمات الإضافية مثل التشفير والمدفوعات الدورية.