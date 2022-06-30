شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين تتهاوى إلى أقل مستوى منذ 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتجه العملة الرقمية المشفرة بتكوين نحو تسجيل أسوأ أداء ربع سنوي لها منذ أكثر من 10 سنوات، في ظل تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر مع اتجاه البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العملة الرقمية الأكبر في العالم تراجعت بنحو 58% ،وهو أكبر تراجع ربع سنوي له منذ الربع الثالث من 2011، عندما كانت البتكوين مجرد وليد جديد.

وخلال السنوات العشر الماضية سجلت قيمة البتكوين عدة قفزات حتى وصلت إلى ذروتها في نوفمبر الماضي وكانت 3 تريليونات دولار، مع انتشارها على نطاق واسع بفضل انخفاض أسعار الفائدة في أغلب الاقتصادات الرئيسية بالعالم إلى مستويات قياسية.