شكرا لقرائتكم خبر عن "السوق المالية" تحدد آخر موعد للحصول على تصريح تجربة التقنية المالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة السوق المالية عن آخر موعد لاعتبار الطلبات ضمن المراجعة السادسة للحصول على تصريح تجربة التقنية المالية، وقالت الهيئة في بيان لها بأنها ترحب باستقبال طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية على مدار العام حيث تراجع وتقيم الطلبات خلال دفعات تعلن عنها، علماً أن آخر موعد لاعتبار الطلبات ضمن المراجعة السادسة هو15 أغسطس 2022م، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود التمكين التنظيمي المقدم من الهيئة والمحفز للتقنية المالية في السوق المالية وتماشياً مع رؤية السعودية 2030 ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، والتي تسعى بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية.

وتدعو الهيئة كافة المهتمين بالمشاركة والتقدم بطلب الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية على أن تستوفي منتجاتهم المتطلبات اللازمة بما في ذلك أن يكون في مرحلة متقدمة من الجاهزية والتطوير لتجربته، والتي من المتوقع أن تحقق النمو والكفاءة في السوق المالية بالمملكة.

الجدير ذكره بأن الهيئة أطلقت مختبر التقنية المالية في ديسمبر 2018م، وأصدرت 26 تصريحاً لتجربة التقنية المالية لـ 6 منتجات مختلفة، وفي هذا الصدد تسعى الهيئة إلى تمكين مزيداً من نماذج الأعمال المبتكرة والتقنيات الناشئة التي تفتح آفاق جديدة للتمويل والاستثمار من خلال منتجات متنوعة سعياً منها لبناء كيانات اقتصادية تعزز من العمق والتنوع للقطاع المالي.

ولمزيد من المعلومات بشأن تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، نأمل الاطلاع على الرابط التالي:

تعليمات تصريح تجربة التقنية الماليةوللحصول على معلومات عن مختبر التقنية المالية ونموذج التقديم نأمل الاطلاع على الرابط التالي:

مختبر التقنية المالية