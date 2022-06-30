شكرا لقرائتكم خبر عن "السوق المالية" تحدد آخر موعد للحصول على تصريح تجربة التقنية المالية والان نبدء بالتفاصيل
وتدعو الهيئة كافة المهتمين بالمشاركة والتقدم بطلب الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية على أن تستوفي منتجاتهم المتطلبات اللازمة بما في ذلك أن يكون في مرحلة متقدمة من الجاهزية والتطوير لتجربته، والتي من المتوقع أن تحقق النمو والكفاءة في السوق المالية بالمملكة.
الجدير ذكره بأن الهيئة أطلقت مختبر التقنية المالية في ديسمبر 2018م، وأصدرت 26 تصريحاً لتجربة التقنية المالية لـ 6 منتجات مختلفة، وفي هذا الصدد تسعى الهيئة إلى تمكين مزيداً من نماذج الأعمال المبتكرة والتقنيات الناشئة التي تفتح آفاق جديدة للتمويل والاستثمار من خلال منتجات متنوعة سعياً منها لبناء كيانات اقتصادية تعزز من العمق والتنوع للقطاع المالي.
ولمزيد من المعلومات بشأن تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، نأمل الاطلاع على الرابط التالي:
تعليمات تصريح تجربة التقنية الماليةوللحصول على معلومات عن مختبر التقنية المالية ونموذج التقديم نأمل الاطلاع على الرابط التالي:
مختبر التقنية المالية