شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعة" تستعرض الفرص التعدينية مع الشركات والمستثمرين في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية لقاءً مع الشركات والمستثمرين في الجمهورية الفرنسية، لاستعراض الفرص الاستثمارية والبنية التحتية الناضجة في قطاعي الصناعة والتعدين والتعريف بمنافستي "أم الدمار" و"محدد" التعدينيتين.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين في فرنسا فهد بن معيوف الرويلي ووكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني مساعد بن عبدالعزيز الداود، حيث تطرق اللقاء إلى أبرز الفرص الاستثمارية التي طرحتها المملكة، حيث تسعى المملكة من خلالها إلى جعل صناعة التعدين وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعالمية، من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية والامتثال على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد، كما دعت الوزارة الحضور إلى مؤتمر التعدين الدولي الذي تعقده المملكة سنويًا في الرياض خلال شهر يناير.

واستعرضت الوزارة أهم المقومات الجاذبة للاستكشاف والتعدين في المملكة، وسلطت الضوء على موقعي "أم الدمار" و"محدد" التعدينيين، كما شاركت وزارة الاستثمار باستعراض للإمكانيات الهائلة والبنية التحتية الرصينة التي تجعل المملكة واحدة من أفضل البيئات الاستثمارية في قطاع التعدين بالعالم.

ويأتي اللقاء ضمن جهود الوزارة لتوضيح الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة، لتعزيز وجذب الاستثمارات النوعية حيث تستهدف المملكة استغلال الثروات التعدينية المقدرة ب1.3 ترليون دولار، كالفوسفات الذي يقدر ب321 مليار دولار، والذهب ب229 مليار دولار، والنحاس ب222 مليار دولار، بالإضافة إلى الزنك ب 138 مليار دولار.