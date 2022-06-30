شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات توعوية لأبناء الأقصر من ذوي الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للوعي والسياحة الداخلية والوكيل الدائم للوزارة اجتماعاً، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مجموعة من مديري عدد من الإدارات العامة بالوزارة، حيث تم مناقشة عدد من التكليفات الخاصة بسير العمل وآلية تنفيذها بسرعة ودقة، كما استمع لآراء المديرين لتطوير منظومة العمل بإداراتهم.

وفي سياق متصل، وفي إطار خطة وزارة السياحة والآثار لدمج مكاتبها الداخلية مع مكاتب الهيئات التابعة لها في كافة المحافظات، قام الأستاذ أحمد يوسف بزيارة المكاتب الموجودة بمحافظتي الأقصر وأسوان، لمتابعة سير العمل بها، كما تفقد أملاك وأصول الوزارة بالمحافظتين من بينها مرسى الأقصر، والبازارات.

واجتمع الوكيل الدائم للوزارة بمديري هذه المكاتب بحضور الدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، حيث قام خلالها بتوضيح آليه دمج المكاتب الداخلية للوزارة مع مكاتب الهيئات التابعة لها وهى المجلس الأعلى للآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والرؤية المتبعة في تنفيذ الدمج وتحقيق التعاون والتكامل بين العاملين فيما بينهم، بالإضافة إلى بحث آلية رفع كفاءة المقرات الإدارية وتدريب العاملين بها.

وخلال جولته بمحافظة الأقصر، التقى أحمد يوسف بمجموعة من المشاركين في الرحلة السياحية التوعوية التي نظمتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لعدد من ذوي الهمم وطلاب المدارس بالأقصر لزيارة معابد الكرنك، والذين أعربوا عن سعادتهم بمثل هذه الرحلات التوعوية التي تساهم في تعزيز معرفتهم بتاريخ وآثار مدينتهم "الأقصر" العريقة، كما أعربوا عن فخرهم بما تم في احتفالية "الأقصر.. طريق الكباش" التي أُقيمت في نوفمبر الماضي.