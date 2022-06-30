شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 115.15دولار لبرنت و109.21دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 115.15دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت لشهر أغسطس، كما سجلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر 112 وسجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 109.21دولار للبرميل.

تراجعت مخزونات النفط الخام فى الاحتياطي الاستراتيجى للولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ 36 عامًا، مع استمرار سياسة السحب من المخزون لخفض الأسعار،وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية، أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي هبط بمقدار 6.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من يونيو الجارى.

ووصل مخزون الخام فى احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية إلى 497.9 مليون برميل بنهاية الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أبريل عام 1986.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد أقرت خطة لسحب نحو مليون برميل يومياً من الاحتياطيات على مدى ستة أشهر، في محاولة لخفض أسعار البنزين جراء صعود أسعار الخام عالمياً.