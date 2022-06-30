شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: الجزائر تحتضن عددا كبيرا من الشركات المصرية باستثمارات 252 مليار دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن المنتجات غير البترولية سجلت 32.3 مليار دولار ، مؤكده ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لتسجل 6%.

وتابعت في كلمتها بمنتدي أعمال المصري الجزائري ، أن الجزائر تحتضن عدد كبير من الشركات المصرية و252 مليار دينار جزائري حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر.

وأكدت أن تنظيم المنتدي في الوقت الحالي فرصة هامة لزيادة التبادل التجاري بين البلين وتشجيع الاستثمارات المشتركة، داعيه لتفعيل اجتماعات منتدي الاعمال المصري الجزائري.

قال كمال رزيق وزير التجارة الجزائري ، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر بلغ 787 مليون دولار في عام 2021 ، مؤكدا علي أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

داعيا خلال كلمته بمنتدي أعمال المصري الجزائري ، رجال الأعمال المصريين لتعزيز تواجدهم في الجزائر والدفع بعجلة التنمية بالاقتصاد الجزائرى.