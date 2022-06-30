شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه بنى سويف تتابع مشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، مع مهندسي و مسئولي تنفيذ المرحلة الأولي من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري وتوابع مركزي ببا و ناصر، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال و نسب تنفيذها، و مراجعة تطور نهو الأعمال .

وشددت المهندسة، دينا علي ضرورة الإلتزام بنهو الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد، والتي تعتبر تلك المشروعات كأحد أهم أولويات الشركة، والتي تهدف المبادرة الي تحسين مستوي المعيشة والأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري .

وأكدت المهندسة دينا أنه جاري العمل علي قدم وساق بتنفيذ مشروعات حياة كريمة ب 66 قرية وتوابعهم بمركزي ببا وناصر، ضمن المرحلة الأولي والتي تشمل مشروعات (مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي، وإنشاء محطتي الفقاعي وكفر ناصر بمركز ببا، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتي مياه شرب كفر ناصر والبرانقة مركز ببا، ومحطة مياه أشمنت مركز ناصر، ومحطة مياه معصرة نعسان مركز أهناسيا والتي تغذي بعض قري مركز ناصر).

وتعد مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، باسم المشروع القومي لتطوير الريف المصري، من أهم المشروعات والمبادرات التنموية، وتستهدف تغيير وجه الحياة في القرى المصرية وتحقيق طفرة تنموية فيها، والتي تحظي بإهتمام كافة قطاعات و مؤسسات الدولة وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.