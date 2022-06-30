شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المنشآت السياحية: 30 يونيو بداية حقيقية لمرحلة البناء والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة بالتهنئة للشعب المصرى، والرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد مجلس الإدارة فى التهنئة التى وجهها للشعب المصرى، أن ثورة 30 يونيو قد جسدت قدرة المصريين على صنع التاريخ وجاءت تعبيرًا عن إرادة شعبية صادقة في العزم على انطلاق أزهى مراحل النضال الوطني بالبناء والتنمية والازدهار على أرض مصر.

وأوضح مجلس الإدارة، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ هذا الوطن يوم خرج الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم منتفضين ضد قوى الشر والظلام الذين أختطفوا الوطن في غفلة من الزمن ليملأوا الشوارع والميادين في كل أنحاء مصر المحروسة في مشهد حضاري يصعب تكراره ويستحيل نسيانه، شهد له العالم أجمع حيث صنع الشعب المصري واحدة من أعظم الثورات في التاريخ ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار .

ودعا مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، الشعب المصرى بكل طوائفه التمسك بروح التحدي في مواجهة المكائد والصعاب والاستلهام بما صنعه الشعب المصرى من ثورة مجيدة أنقذت مصر من براثن هدامة، داعين المولى عز وجل أن ينعم على شعب مصر العظيم ووطننا الغالي بالأمن والأمان والإستقرار وأن تظل مصرنا الغالية في وحدة وتماسك بأبنائها الأوفياء المخلصين، ودامت مصرنا الحبيبة عزيزة آمنة قوية رائدة وكل عام والشعب المصرى بخير.