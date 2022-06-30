شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الأقصر: التدريب على تصميم وتخطيط شبكات مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصرببدء العمل على تنفيذ البرنامج التدريبي (اسس تصميم وتخطيط شبكات محطات مياه الشرب) والمنفذ online لجميع الشركات التابعة بالخطة الإقليمية بمركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر بمحاضرة المهندسة/ نهلة على امين خليدى ومتابعة الإدارة العامه للتدريب.

وأكد أن الخطة التدريبية تهدف إلى إعداد مهندسين ومخططين لإدارات التخطيط بشركات مياه الشرب وبالتعرف علي مصادر مصر المائية ومدي تغير نصيب الفرد من المياه والتحديات الاساسية التى تواجنها والتعرف علي منظومة مياه الشرب ومكوناتها ومراحل التفية وحساب السكان الحالي والمستقبلي باستخدم الطرق المختلفة ومعدلات الاستهلاك لتحديد كميات المياه المطلوبة مستقبليا، كجزء اول من الخطة التدريبية.