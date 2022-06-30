شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 993 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب اليوم مستهل تعاملات اليوم بحوالي 6 جنيهات وقت صياغة هذه السطور لينزل الذهب دون ألف جنيها للجرام من عيار 21، إذ شهد سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 999 جنيها أمس وبلغ سعره اليوم 993 جنيها للجرام، وذلك مع تراجع سعر أونصة الذهب إلي مستوى 1816 دولار.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 851 جنيها. عيار 21 يسجل 993 جنيها. عيار 24 يسجل 1135جنيها. الجنيه الذهب 7944 جنيها. أونصة الذهب 1816 دولار.

أعلنت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الاقتصاديين هذا الأسبوع قرار حظر واردات الذهب من روسيا، ويشارك أميركا في قرار العقوبات كل من كندا وبريطانيا واليابان، الأمر الذي أربك سوق الذهب العالمي وتأثرت عمليات التداول.

أميركا تستهدف الآن 70 شركة روسية إضافية وكيانات أخرى تمثل أهمية لقاعدة الصناعة الدفاعية والتصنيعية في روسيا، كما استهدفت العقوبات 29 شخصاً، وأعلنت الولايات المتحدة كذلك فرض عقوبات على شركة United Aircraft Corporation والعديد من البنوك بينها بنك موسكو.