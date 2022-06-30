شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الدقهلية تنهى إجراءات التعاقد لعدد 45مصنعا فى المنطقة الاستثمارية بميت غمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي، أنه انطلاقا من حرص الشركة على تقديم خدمة متميزة للعملاء، من خلال تطوير مراكز خدمة العملاء، وتجهيزها لاستقبال ذوى الهمم، وتدريب أخصائى خدمة العملاء على لغة الإشارة، وتوفير خدمة التعاقد المنزلى لكبار السن من خلال سيارات خدمة العملاء المتنقلة، وكذلك تسهيل إجراءات التعاقد للعملاء بوجه عام والمستثمرين، لتوفير وتهيئة المناخ الاستثماري.

وفى سياق متصل، وجه المهندس خالد نصر حسين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، فريق من منظومة خدمة العملاء المتنقلة إلى المنطقة الإستثمارية بميت غمر لإنهاء إجراءات التعاقد مع أصحاب المصانع داخل المنطقة.

وأشار إلى أنه تم إنهاء التعاقد مع عدد (45) مصنع من إجمالى (107) مصنع بالمنطقة الاستثمارية، وسيتم استكمال باقى الوحدات الصناعية بعد تسليمها للمستثمرين، فى إطار التعاون المشترك بين الشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.