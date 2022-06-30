شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة فى الجمهورية الجديدة.. قطاع الصناعة يساهم بـ11.7% فى الناتج الإجمالى.. إنفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق قطاع الصناعة نموا كبيرا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2022 بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى ساهمت فى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية.

وتمكن القطاع من تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية والتى وضعت الصناعة فى مقدمة القطاعات الاقتصادية، حيث يسهم بنسبة 11.7% فى الناتج المحلى الإجمالى، وعززت سياسات الحكومة النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية.