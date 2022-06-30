شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: كتابة السيناريو نوع من التأليف ومعفاة من الضريبة على القيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على الاستجابة السريعة من وزارة المالية بدراسة طلب نقابة المهن السينمائية بأن كتابة السيناريو تُعد نوعًا من التأليف، مشيرًا إلى موافقة وزير المالية على ما انتهى إليه رآى المصلحة بأن كتابة السيناريو تُعد نوعًا من التأليف، ومن ثم يسرى بشأنه الإعفاء العام الوارد في قانون الضريبة على القيمة المضافة على التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه تم دراسة الموضوع من قبل المختصين بوزارة المالية، وتبين أنه وفقا لصريح نصوص قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 فإن كتابة السيناريو تُعد نوعًا من التأليف، ومن ثم يسرى بشأنه الإعفاء العام الوارد في قانون الضريبة على القيمة المضافة على التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه والمعفاة بنص البند (47) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة .

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على تقدير وزير المالية للرسالة السامية للفن ودوره الهام في تشكيل وجدان المجتمع، وبث قيم الولاء والانتماء وحب العمل والنجاح، مشيرًا إلى توجيهات وزير المالية بضرورة فتح قنوات تواصل مباشرة مع النقابات الفنية من خلال تشكيل لجان دائمة بمقرات هذه النقابات تهدف إلى حل المشكلات الضريبية القائمة، وكذلك تهدف إلى تلافي حدوث المشكلات الضريبية من الأساس عن طريق نشر الوعي الضريبي الصحيح لجميع أعضاء هذه النقابات، هذا بالإضافة إلى قيام هذه اللجان بدراسة كافة المطالب والمقترحات المقدمة إليها للوصول لتحقيق العدالة الضريبية المنشودة ولتطبيق صحيح القانون، لافتًا إلى أنه بالفعل قامت هذه اللجان بحل العديد من المشكلات، موضحًا أن اللجنة المشتركة والدائمة بين المصلحة ونقابة المهن السينمائية والتى تتواجد بمقر النقابة بمعدل يومان اسبوعيًا قامت بدور كبير فى نقل مطالب أعضاء النقابة بشأن إعفاء أعمال السيناريو من الضريبة على القيمة المضافة، ومن ثم العمل على بحث ودراسة الأمر، واتخاذ قرار بشأنه.

وفي سياق متصل توجه عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية بجزيل الشكر والامتنان لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على قيامهم بدراسة مطلب نقابة المهن السينمائية بشكل سريع وحل مشكلة كتَاب السيناريو، لافتًا إلى أن وزير المالية رجل ذو فكر مستنير ورؤية واضحة تقوم على تحقيق العدالة ودراسة كافة المطالب والمقترحات بفكر متفتح .

كما توجه رئيس اتحاد النقابات الفنية بالشكر للجنة مصلحة الضرائب على تعاونها الكامل مع أعضاء النقابة والعمل على حل مشاكلهم، وخاصة دورهم في نقل مطلب النقابة بإعفاء كتَاب السيناريو من القيمة المضافة، مطالبًا أن يُطبق هذا القرار علي باقي الشُعب التابعة لنقابة المهن السينمائية ، مشيدًا بدور كل من محمد ماهر مستشار رئيس المصلحة، وممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة، ومها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية والتي تُعد من العناصر النشطة والفعالة والتي دائما تقوم بالتواصل بشكل فوري للمساعدة في حل أى مشكلة ،مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون بين كافة نقابات المهن الفنية ومصلحة الضرائب المصرية .

ومن جانبه أعرب مسعد فوده نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب عن شكره لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على التعاون المثمر والبناء، وجهودهم الحثيثة لدراسة مطالب نقابة المهن السينمائية باعتبار كتابة السيناريو نوعًا من التأليف ، مشيرًا إلى تقديره لهذه الاستجابة السريعة التي تعكس رغبة حقيقية في التعاون ومد جسور الثقة والتعاون والتشجيع للمحافظة على ريادة مصرنا الحبيبة في مجال كتابة السيناريو والحوار.

وقال نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب أن اللجنة المشتركة مع مصلحة الضرائب تبذل جهودًا ضخمة لإنهاء أية مشكلات أو

موضوعات متعلقة بالضرائب لدى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن السينمائية والتي يبلغ عدد أعضائها تسعة آلاف عضو، وعدد شُعبها عشرة شُعب وهى ( الاخراج، والإنتاج، والتصوير، والسيناريو، والصوت،و المكياج ، والديكور، والأزياء، والمعامل، والمؤثرات البصرية والصوتية )، وذلك بشكل ودي، كما يقوم أعضاء هذه اللجنة المشتركة بجهود كبيرة لنشر الوعي الضريبي الصحيح بين أعضاء نقابة المهن السينمائية لتجنب حدوث أى مشكلة في المستقبل، مؤكدًا أهمية فتح قنوات تواصل مستدامة لنقابة المهن السينمائية مع مصلحة الضرائب ، على نحو يُسهم في حل المشكلات بشكل سريع من خلال تيسير الإجراءات الضريبية .

وأكد محمد ماهر شحاتة مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية على اهتمام كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بالفنانين وبحل مشكلاتهم الضريبية حيث أنهم يشكلون وجدان المجتمع، وأن تشكيل اللجان الدائمة بالنقابات الفنية الثلاثة ( التمثيلية، والسموسيقية، والسينمائية) يرجع إلى تقدير كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بالدور الهام للفنانين في المجتمع، وأهمية مساهمتهم في دعم ثقافة الالتزام الطوعي بالضريبة والتي تعود علينا جميعا بالنفع في شتى مجالات الحياة حيث تعد الضرائب العمود الفقري لموارد الخزانة العامة للدولة.

وأضاف محمد ماهر أن مصلحة الضرائب تعمل على تقديم التوعية الضريبية اللازمة لأعضاء النقابات الفنية من خلال تنظيم ندوات التوعية أون لاين، بالإضافة إلى التوعية التى يقدمها أعضاء اللجان المشتركة أثناء تواجدهم بمقر النقابات، من خلال الإجابة على كافة الاستفسارات، وكذلك توضيح المستجدات الضريبية، لافتًا إلى حرص المصلحة على الاطلاع على كافة الاقتراحات المقدمة من أعضاء هذه النقابات والعمل على دراستها .