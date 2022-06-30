شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار واردات ألمانيا .09% % شهريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الخميس ارتفاع أسعار الواردات في ألمانيا الشهر الماضي بنسبة 9ر0% في حين توقع المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم ارتفاعها بنسبة 5ر1%.

وكانت الأسعار زادت في نيسان/أبريل الماضي بنسبة 8ر1% شهريا.

وفي الوقت نفسه، زادت أسعار الواردات الشهر الماضي بنسبة 6ر30% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 5ر31% بعد زيادتها بنسبة 7ر31% سنويا خلال نيسان/أبريل الماضي. كان مكتب الإحصاء الاتحادي أعلن أمس تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في ألمانيا خلال الشهر الجاري بنسبة 6ر7% مقابل 9ر7% في أيار/مايو الماضي.

وجاءت زيادة الأسعار بشكل عام خلال الشهر الحالي نتيجة الارتفاعات القوية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية ليصل معدل التضخم بذلك إلى أعلى مستوى له منذ نحو 50 عاما.

وأوضحت البيانات الأولية أن الارتفاع كان ملحوظا على نحو خاص في أسعار الطاقة التي ارتفعت في الشهر الجاري بنسبة 38% والمواد الغذائية بنسبة 7ر12%.