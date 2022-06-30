شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن أداء قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس تحسن أداء قطاع التصنيع في الصين خلال حزيران/يونيو الحالي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 2ر50 نقطة مقابل 6ر49 نقطة خلال أيار/مايو الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 5ر50 نقطة.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لدى قطاع التصنيع إلى 4ر50 نقطة مقابل 2ر49 نقطة خلال الشهر السابق، في حين ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 8ر52 نقطة مقابل 7ر49 نقطة خلال الفترة نفسها.

في المقابل ارتفع مؤشر قطاع الخدمات مدفوعا بالأداء الجيد في مجال التشييد إلى 7ر54 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 8ر47 نقطة خلال الشهر الماضي.

من ناحيته قالت إيريس بانج المحللة الاقتصادية في بنك آي.إن.جي بنك إن بيانات التقرير تشير إلى أن التعافي الكامل لقطاع التصنيع الصيني سيستغرق بعض الوقت. فمازال الطلب ضعيفا في الوقت الراهن ويتوقف في المستقبل على احتمالات إعادة فرض إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين في إطار استراتيجية "صفر إصابات".

ومازال المحللون يرون أن تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف من جانب الحكومة الصينية وهو 5ر5% خلال العام الحالي صعب.