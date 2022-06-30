شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد مع تفوق مخاوف الإمداد على زيادة مخزونات الوقود الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تراجعها في المعاملات الآسيوية المبكرة مع تفوق مخاوف من قلة الإمدادات على تأثير زيادة مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأمريكية.

وبحلول الساعة 0250 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر أيلول 63 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 113.08 دولار للبرميل. وجرى تداول عقد أغسطس آب الذي ينتهي اليوم الخميس مقابل 116.08 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتا أو 0.2 بالمئة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 110.27 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام انخفضت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يونيو حزيران وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 569 ألف برميل. وارتفعت مخزونات الوقود ونواتج التقطير.

لكن مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي ظلت تحد من ارتفاع الأسعار.

في الوقت نفسه بدأ تكتل أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا اجتماعات أمس الأربعاء تستمر يومين، وإن كانت مصادر صرحت بأنه لا توجد توقعات تذكر بضخ المزيد من النفط.