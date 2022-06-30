شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آليات للقابضة للصناعات الكيماوية لدعم مصانع شركاتها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏تعتمد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، برئاسة عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب وإدارتها المركزية للتسويق منهجية تسويقية، تقوم على تطوير الأعمال بالشركات التابعة تعرف عليها فى 10 نقاط.

1 - التحول إلى التسويق الرقمي، سواء من خلال منصة جسور التى أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام، وكذا من خلال المنصات العالمية، حيث تم بالفعل بيع منتجات " نيازا" من اللمبات من خلالها ، كما تم التوقيع مع منصة متخصصة لبيع منتجات باتا ونيازا عليها، وذلك تدعيما لانتشار منتجات الشركات التابعة على أوسع نطاق.

2 - تحديث مواقع الشركة التابعة على شبكة الإنترنت؛ بهدف تسهيل عملية التسويق الإلكتروني لمنتجات هذه الشركة، وتسهيل الوصول لأكبر عدد من العملاء محليا وعالميا من خلال مواقع إلكترونية حديثة؛ مما يؤثر على العملاء فى سهولة التواصل مع الشركات التابعة، حيث تم تحديث موقع المحاريث والهندسة وآليايات.

3 - التواصل مع الهيئة العامة للاستثمار؛ لوضع كافة الفرص الاستثمارية المتاحة لدى شركتنا التابعة على الخريطة الاستثمارية للهيئة، والتى من شأنها أن تساعد على تفعيل تلك الفرص.

4 - دراسة إضافة منتجات جديدة لشركة التابعة، حيث تم إضافة أجهزة التعقيم بالأوزون للمنتجات التى تقوم ببيعها لشركة المحاريث والهندسة.

5 - إضافة منتجات جديدة للقابضة الكيماوية مثل إنشاء مصنع لإنتاج بودرة الحريق، جاري استكمال إجراءات إنشاء الشركة.

6 - حضور مجالس الأعمال، مثل مجلس الأعمال التشيكي والبولندي ،وتم بالفعل التواصل مع شركة lug ، البولندية فتح أوجه تعاون مشترك بينها وبين شركة نيازا.

7 - الدخول فى شركات جديدة مع القطاع الخاص، حيث تم التنسيق مع شركة للتصنيع والخدمات اللوجستية والشركات التابعة؛ للاستفادة من خدماتها فى المنطقة الاقتصادية فى العين السخنة، وتم بالفعل تعاون معها ومع شركة اليايات.

8 - تحقيق التكامل بين الشركات التابعة، من خلال إعطاء أولوية لتوفير احتياجاتها من بعضها البعض، مثل شراء لمبات من نيازا وباتا، واستغلال الفروع المتاحة لدى بعض الشركات التابعة لعرض منتجات الشركات الشقيقة.

9- المشاركة فى المعارض المتخصصة والمؤتمرات والتنسيق للمشاركة في المعارض الخارجية ؛لزيادة فرص التصدير و الاطلاع على ما هو جديد بالخارج ،وما يخص تطوير الشركات التابعة للنهوض بها ومحاولة الوصول لشركاء أجانب أو محليين لتطوير منتجات الشركات.

10 - التواصل مع مكاتب التمثيل التجارى المصرى فى الخارج؛ للبحث عن فرص تسويقية للمنتجات.