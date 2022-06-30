القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور التبادل التجاري بين مصر والبحرين، والتى حققت ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 128.7% عام 2021.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم السلع المصدرة والمستوردة بين مصر والبحرين عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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