شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ارتفاع الرقم القياسى لصناعة الملابس قبل عيد الأضحى.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، البيانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أبريل الماضى، والتى تظهر القطاعات التى شهدت ارتفاعا وانخفاضا وأسبابها خلال هذه الفترة وفقا لما يلي:

بلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" 108.96 في ابريل الماضي "أولى" مقابل 119.43 في مارس الماضي بانخفاض نسبته 8.77%..

بلغ الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة 114.28 في ابريل الماضي، مقابل 105.35 في مارس الماضى، بارتفاع نسبته 8.48% وذلك لزيادة الإنتاج للاستعداد لموسم عيد الفطر.



الملابس الجاهزة

بلغ الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية 71.72 أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس الماضي حيث بلغ 63.92 بارتفاع نسبته 12.20% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.



صناعة الفلزات القاعدية

بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 262.81 في ابريل الماضي، مقارنة بشهر مارس الماضي حيث بلغ 350.77 بانخفاض نسبته 25.08% وذلك لتوافر المخزون.

بلغ الرقم القياسي لصناعة المركبات ذات المحركات 129.55 في أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس الماضي حيث بلغ 202.41 بانخفاض نسبته 36% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.