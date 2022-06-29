شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رسوم التحويلات بين البنوك حتى نهاية 2022.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البنك المركزى المصرى مد إعفاء بعض الخدمات المصرفية من العمولات في ظل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وينشر ”الخليج 365” النص الكامل لقرارات البنك المركزى.

- مد العمل بقرارات إعفاء المواطنين من مصروفات التحويلات البنكية بالجنيه المصرى حتى 31 ديسمبر 2022 يعنى لمدة 6 أشهر كمان يعنى تحول الفلوس مجانًا من بنك لبنك عن طريق الإنترنت والموبيل البنكى وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية InstaPay

- الحد الأقصى لعمولة السحب النقدى من ماكينات ATM الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى يبلغ 5 جنيهات

- إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا من أى محفظة هاتف محمول لمحفظة هاتف محمول أخرى

- زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات ATM الخاصة بالبنوك الأخرى لتصبح 4000 جنيه

- إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية Contactless