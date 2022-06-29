شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 29-6-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 29-6-2022.





إيقاف تداول 4 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.





البورصة تربح 1.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 621.960 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 205.5 مليون ورقة مالية بقيمة 554.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.4 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 49.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 44.3%، والعرب على 6.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.29% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.70%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 14.9 مليون جنيه، 903.2 ألف جنيه، 750.2 ألف جنيه، 99.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 107.6 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5%، ليغلق عند مستوى 9225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 1649 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 11312 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3730 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1721 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2547 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3702 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 29 شركة، ولم تتغير مستويات 85 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 2.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.71%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 19.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.24%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 7.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.99%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.355 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.80%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستخضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 2.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.79%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.004 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.92%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 134.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.64%.

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 505.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.78%.

- حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر-1 بسعر إغلاق 1.187 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.54%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 4.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.62%.