شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات مشتركة لوزير البترول مع نظيره الجزائري علي هامش اجتماعات اللجنة العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في إطار مشاركته ضمن الوفد الوزاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائر ية يومي 29 و30 يونيو الجاري، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، مساء اليوم الاربعاء بالعاصمة الجزائرية .

وقد بحث الجانبان علاقات التعاون الثنائية وفرص الاستثمار وسبل تعزيز الشراكة في مجال البترول والغاز والتعدين كما تطرق الجانبان لنتائج الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء وما تم التوصل إليه من تفاهمات، لاسيما في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية واستغلال الحقول، وصناعة البتروكيماويات وتسويق البوتاجاز ، وكذا في مجال الغاز الطبيعي المضغوط GNC والهيدروجين كوقود نظيف، بالإضافة الى مجالات التعاون والشراكة التعدينية لاسيما في مجال الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.

حضر المباحثات من الجانب المصري المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني ومن الجانب الجزائري الرئيس والمدير العام لمجمع سوناطراك وعدد من قيادات الوزارة.