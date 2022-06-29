شكرا لقرائتكم خبر عن السفير «نقلي»: الملتقى العقاري السعودي المصري قيمة مضافة للعلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، وممثلي كبرى الشركات السعودية والمصرية في مجال التطوير العقاري، بالملتقى العقاري الثاني السعودي المصري بوصفه قيمة مضافة للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وقال السفير نقلي عبر "تويتر": "الملتقى العقاري الثاني السعودي المصري قيمة مضافة للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين في مجال التطوير العقاري، كما هو الحال في تعزيز الروابط بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين عبر تبادل التجارب والخبرات، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، شكراً دولة رئيس الوزراء على رعاية الملتقى".

وكانت أعمال الملتقى العقاري الثاني السعودي المصري الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين قد انطلقت مساء الأحد، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي المصري، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.