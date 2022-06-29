شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: ارتفاع صادرات المناطق الحرة بالربع الثانى من 2021 / 2022 لـ1.3 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صادرات المناطق الحرة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021 / 2022 بنحو 32% لتسجل نحو 1.330 مليار دولار مقابل 1.002 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي السابق.

وذكر البنك - في التقرير الصادر عنه اليوم أن الواردات من العالم الخارجي ارتفعت لتبلغ نحو 1.219 مليار دولار مقابل 722 مليون دولار في الربع المقابل بالعام المالي السابق بنسبة زيادة بلغت 68.8%، بينما حققت معاملات المناطق الحرة مع العالم الخارجي فائض ربع سنوي بلغ 111 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري مقابل فائض بقيمة 280 مليون دولار في الربع المقابل من العام المالي الماضي.

وحول إجمالي صادرات مصر السلعية حسب درجة التصنيع خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، أشار البنك إلى ارتفاع إجمالي الصادرات بنحو 78.1% لتسجل 11.837 مليار دولار مقابل 6.643 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام المالي السابق له، حيث زادت صادرات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها لتبلغ 5.069 مليار دولار منها (بترول خام بقيمة 897.3 مليون دولار ومنتجات بترولية بقيمة 4.128 مليار دولار.

وأضاف أن صادرات المواد الخام زادت لتسجل 716.2 مليون دولار منها (خضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة بقيمة 118.4 مليون دولار، وفواكه طازجة أو مجففة بقيمة 86.2 مليون دولار،وبطاطس بقيمة 69.5 مليون دولار، والقطن الخام بنحو 25.2مليون دولار).

وأوضح أن صادرات السلع نصف المصنعة بلغت خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 1.605 مليار دولار منها (374.4 مليون دولار ذهب، و165.5 مليون دولار بوليميرات ايثيلين وبروبيلين، ومركبات غير عضوية وعضوية بقيمة 429.9 مليون دولار) ، فيما بلغت صادرات الشحوم والزيوت والدهون النباتية أو الحيوانية 84.4 مليون دولار،وسجلت صادرات الأنابيب والمواسير والخراطيم مليون دولار، فيما بلغت صادرات الحديد الصب الزهر نحو 128.1 مليون دولار.

وفيما يتعلق بصادرات السلع تامة الصنع، أوضح البنك أنها بلغت 4.446 مليار دولار منها (أقمشة منسوجة بقيمة 235.2 مليون دولار، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلية بقيمة 449.8 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 325.3 مليون دولار)، بينما بلغت صادرات الألبان ومنتجاته والجبن 65.5 مليون دولار.

وأضاف أن صادرات الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية سجلت 558.3 مليون دولار، وبلغت صادرات الأدوية والأمصال واللقاحات وأصناف الصيدلة 338.5 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الأسلاك والكابلات 174.6 مليون دولار وبلغت صادرات قصب السكر أو سكر شوندر(البنجر) والسكروز نقي 46.3 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بلغت خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 142.3 مليون دولار، وبلغت صادرات أجهزة للهاتف والاتصالات 18.6 مليون دولار، وبلغت صادرات سيارات الركوب نحو 25.5 مليون دولار، وبلغت صادرات السجاد والأغطية والأرضيات 69 مليون دولار، والزجاج ومصنوعاته ما قيمته 114.8 مليون دولار وبلغت صادرات الصابون ومحضرات غواسل عضوية 78.8 مليون دولار.