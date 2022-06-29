شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من ارتفاع الحبوب 34% عالميًا حال تدهور صادرات روسيا وأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - حذر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء "فاوومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من ارتفاع حاد لأسعار الحبوب في العالم في المستقبل القريب، إذا أدت الحرب الروسية ضد أوكرانيا إلى تدهور صادرات البلدين من المنتجات الزراعية

وقالت المنظمتان إنه إذا تم منع أوكرانيا من تصدير محصولها الزراعي سترتفع أسعار الحبوب بنسبة 19% مقارنة بمستواها قبل الحرب التي نشبت في أواخر شباط/فبراير الماضي.

وإذا تراجعت صادرات روسيا من الحبوب بمقدار النصف يمكن أن ترتفع الأسعار العالمية بنسبة 34%.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا منتجان رئيسيان للحبوب في العالم، حيث تعتمد الكثير من دول العالم ومنظمات الإغاثة على إنتاج الدولتين لسد احتياجاتها من الحبوب.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ترك مساحات شاسعة من أراضي الأخيرة بدون زراعة، كما أغلق العديد من موانئ تصدير المنتجات الأوكرانية. في الوقت نفسه يعاني إنتاج الحبوب في روسيا من العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب الغزو.

وحذرت المنظمتان اليوم من استمرار تداعيات الحرب عشر سنوات.