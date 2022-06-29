شكرا لقرائتكم خبر عن «سام بنكمان».. كيف صنع ثروة قدرها 22.5 مليار دولار؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاب صغير كان يقرأ روايات هاري بوتر، ويشاهد مباريات فريق البيسبول الشهير سان فرانسيسكو جاينتس، قرر يوم تخرجه أن يتابع التداول في البورصة بدلاً من العمل مع الأكاديميين وانضم إلى شركة تجارية باسم "جين ستريت"، إنه الملياردير الشاب سام بنكمان فرايد.

سام الذي ولد في ستانفورد بكاليفورنيا عام 1992، لوالدين أستاذين في القانون بجامعة ستانفورد، درس الفيزياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، صنع ثروة طائلة عبر اتباع فلسفة "الإيثار الفعال".

ما هو الإيثار الفعال؟الإيثار الفعال، هو فلسفة وحركة اجتماعية تستند إلى الدليل والمنطق لتحديد أكثر الطرق فعالية لإفادة الآخرين.

وتشجع تلك الفلسفة الأشخاص على التفكير في كل القضايا والأفعال للتصرف بالطريقة التي تعطي التأثير الإيجابي الأكبر اعتمادا على قيمها، إنه المنهج الأوسع والقائم على الدليل وغير المنحاز إلى قضية بعينها.

وهي حركة تشجع على تعظيم الموارد التي يمكن للفرد المساهمة بها في العمل الخيري، وإعطاء الأسباب الأكثر فاعلية في عمل الخير.

بورصة العملات المشفرةغادر بانكمان فرايد شركة "جين ستريت" عام 2017 بعد عمل استمر 3 سنوات ونصف، وأسس شركة تجارة العملات المشفرة "ألاميدا ريسيرش" مع جراي وانج، وهو أحد مهندسي شركة جوجل.

في العام التالي، أسس بانكمان ووانج بورصة العملات المشفرة FTX، وبعد أن تدرجت في عمليات التشفير ومنتجاته، في يوليو 2021، جمعت الشركة 900 مليون دولار تمويل من الفئة B بقيمة 18 مليار دولار. وبعد 6 أشهر، ارتفع تقييمها إلى 32 مليار دولار، بناءً على زيادة التمويل في يناير 2022.

تطبيق الإيثار الفعال

الراحل ستيف جوبز كان مهووسا بمنتجاته الأنيقة والبسيطة، فيما يرى إيلون ماسك أنه يعمل لإنقاذ البشرية، لكن الملياردير الشاب دفعه الإيثار الفعال للكسب مقابل العطاء، فركب تيار العملات المشفرة المندفع، أولاً كتاجر، ثم كصانع لعمليات التبادل، آملا أن يصبح ثريًا.

وعندما سُئل عما إذا كان سيتخلى عن العملات المشفرة، إذا كدّس المزيد من الأموال للقيام بشيء آخر، قال: "سأفعل، نعم".

قرأ "بنكمان" بعمق في الفلسفة النفعية، ووجد نفسه منجذبًا بشكل خاص إلى الإيثار الفعال، وهو منهج يدور حول العمل الخيري في وادي السيليكون، دافع عنه الفيلسوف برينستون بيتر سينجر، ويفضله أشخاص مثل داستن موسكوفيتز أحد مؤسسي فيسبوك.

يترجم "بنكمان" الإيثار الفعال على الأرض، عبر تبرعه بمبلغ 25 مليون دولار، أي حوالي 0.1٪ من ثروته، ويراهن على أنه سيتمكن في النهاية من مضاعفة تبرعه بمقدار 900 ضعف على الأقل، من خلال الاستمرار في ركوب موجة التشفير بدلاً من صرف النقود الآن.

وبحسب "فوربس" انتقل بنكمان إلى هونغ كونغ في 2018 وإلى جزر الباهاما في سبتمبر 2021، حيث تكون الضرائب شبه معدومة.

الإيثار وليس التشفيرقبل نحو 5 سنوات، كان يخطط بانكمان فرايد، لشراء عملة بيتكوين واحدة، واليوم وهو مقبل على عامه الـ31، احتل مركز 32 في قائمة فوربس بثروة صافية قدرها 22.5 مليار دولار.

وباستثناء مارك زوكربيرج، لا أحد في التاريخ أصبح ثريًا جدًا في مثل هذا العمر.

المفارقة في رحلة ملياردير "الكريبتو" الصغير إنه ليس من الداعين للعمل في العملات المشفرة، هو يريد كسب المال على أية حال، وبحسب وصف فوربس هو مجرد منتفع من التشفير.