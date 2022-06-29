«كاوست» تطلق دورات في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» مبادرة جديدة لتقدم سلسلة من الدورات التدريبية العملية والتعليمية والفرص الأكاديمية المصممة لدعم الأهداف ذات الأولوية بالتوافق الكامل مع رؤية 2030 ومجالات التنمية الرئيسة في سوق العمل عبر القطاعين الحكومي والخاص.

وتركز الدورات على الموضوعات ذات الأهمية والتأثير المحلي والدولي، تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والصحة الذكية وتحليلات الأعمال والكربون الدائري والبيئة وغيرها من الموضوعات، إلى جانب برامج وعروض تدريبية متنوعة ومتكاملة ونهج تجريبي عملي شخصي يقدم تدريبات متميزة من منظور وطني.

وتجري حاليا دورة عن الذكاء الاصطناعي لمدة 5 أيام، وأخرى في شهر أغسطس المقبل وذلك في جامعة الملك سعود بالرياض على مرحلتين، ثم في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بحضور 100 من طلبة الدراسات العليا حيث تركز الدورة على (الرياضيات، بايثون، نظرية التعلم العميق والتعلم الآلي).

ووصل عدد المسجلين في دورة الذكاء الاصطناعي بجامعة الملك سعود في الرياض أكثر من 1200 طالبٍ وطالبة من أكثر من 20 جامعة سعودية، إذ ستقدم أكاديمية كاوست مخيمين صيفيين إضافيين في الرياض وجدة للمساعدة في تلبية حاجة المملكة في التدريب والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.

وستتضمن خطة الدورات كذلك إقامةَ أكثر من 20 جلسة تغطي 5 موضوعات رئيسة في سبتمبر من العام الجاري، وتركز على موضوعات الذكاء الاصطناعي (علوم البيانات، التعلم الآلي، التعلم العميق)، الرياضيات التطبيقية، الأمن السيبراني، تحليلات الأعمال، المعلوماتية الحيوية، والعروض المستقبلية في علوم المواد للتطبيقات الصناعية مثل (إنترنت) الأشياء للتطبيقات الصناعية، وسط الكربون الدائري، والصحة الذكية.

يذكر أن هذه الدورات ستعتمد من أكاديمية جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وسيحصل المشاركون فيها على شهادة الاعتماد الجزئي، في برامج الدبلوم وتدريب الطلاب وتطويرهم، والتدريب والتطوير المهني الممارس، ودرجة الماجستير المهنية،وأخيرا التعليم والتدريب التنفيذي.