«موانئ» تحقق معايير الآيزو في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» على شهادتي الآيزو (ISO 31000 و ISO 22301) بعد تحقيقها المعايير الدولية في مجالي إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

وتوافقت الهيئة مع المعايير العالمية من خلال تنفيذ منهجية استراتيجية موحدة واستباقية لقياس مدى تأثير المخاطر على الأعمال وإدارتها وعلاجها قبل حدوثها، وزيادة الاستجابة والفعالية على ما قد يؤثر على العمليات الرئيسة والأهداف الاستراتيجية، بالإضافة إلى وضع خطط كفيلة بضمان استمرارية العمل وجعلها موانئ فعالة قادرة على مواجهة كافة المخاطر المحتملة التي تتضمن مخاطر استراتيجية وتشغيلية والأمن والسلامة والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

ويسهم تحقيق تلك المعايير في ترسيخ المكانة الرائدة للموانئ السعودية التي تمر من خلالها أكثر من 70% من واردات المملكة وأكثر من 90% من صادراتها، كونها بوابة التجارة البحرية للمملكة مما يعزز استمرار تنافسيتها إقليميا وعالميا.

وتسعى «موانئ» لتقديم خدماتها للعملاء والمستثمرين بمعايير ومواصفات عالمية بما يضمن استمرارية تطوير منظومة الصادرات والواردات بناء على نهجها المحكم في تحديد المخاطر وتحليلها سبل معالجتها، وكذلك نسقها الرائد في تعزيز ريادة الأعمال وزيادة الكفاءة والجودة والفاعلية في قطاع الموانئ بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفي إطار دورها المحوري برؤية 2030.

وتهتم الهيئة بالتزام معايير الجودة وتطبيق منهجيات عالمية شاملة وفعالة في جميع أعمالها، حيث نالت سابقا شهادات الآيزو في مجالات أمن المعلومات (ISO 27001)، وإدارة الجودة والفعالية (ISO 9001).

»موانئ« حصلت على شهادتي آيزو:

(ISO 31000 ) في مجال إدارة المخاطر

(ISO 22301) في مجال استمرارية الأعمال

شهادات سابقة:

(ISO 27001) في مجال أمن المعلومات

(ISO 9001) في مجال إدارة الجودة والفعالية