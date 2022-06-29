160 % زيادة في مقدمي خدمات الحوسبة السحابية خلال عام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن زيادة عدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية، بنسبة 160% خلال عام واحد فقط.

واستعرضت الهيئة خلال ورشة عمل بعنوان (حلول الحوسبة السحابية للشركات الناشئة) أبرز خدمات ومنتجات الحوسبة السحابية من قبل مقدمي الخدمات، إضافة لبرامجهم ومحفزاتهم الداعمة للشركات الناشئة، والتي تقدم خصومات على استهلاك الخدمات السحابية تصل إلى 70%، وتقديم رصيدا إضافيا للاستهلاك لمدة 3 أشهر، والاستشارات المجانية وغيرها من الحوافز الأخرى المتاحة لهم، كما تطرق مقدمو الخدمات لقصص النجاح في استخدام خدمات الحوسبة السحابية وأثرها في نمو وتقدم الشركات الناشئة.

وأقامت الهيئة الورشة بالشراكة مع مقدمي خدمات الحوسبة السحابية، ومركز ذكاء التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولجنة تقنية المعلومات والاتصالات بغرفة الرياض، بهدف تحفيز تبني خدمات الحوسبة السحابية للشركات الناشئة، وتمكينهم في رحلة النمو والابتكار، وللإسهام في زيادة نمو سوق الحوسبة السحابية، وإيجاد شراكات فعالة بين الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الحوسبة المسجلين لدى الهيئة.

وافتتحت الورشة بمقدمة عن الحوسبة السحابية وخدماتها وفوائد تبنيها للشركات المتوسطة والصغيرة على وجه الخصوص، مع استعراض لدور وجهود الهيئة في تنمية خدمات الحوسبة السحابية في المملكة.

وعلى هامش الورشة أقامت الهيئة معرضا يضم 11 شركة من أبرز مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين لدى الهيئة، للإسهام في إيجاد شراكات مباشرة بحضور أكثر من 400 شركة ناشئة، حيث عرض أكثر من 250 خدمة تشمل التقنيات الناشئة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، وتقنيات البنية التحتية، والربط والتكامل، وتطوير البرمجيات، والأمن السيبراني، وتقنيات تطوير المواقع الالكترونية، وذكاء الأعمال، وتقنيات تعلم الآلة.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود هيئة الاتصالات في توطين الحلول السحابية المبتكرة والإسهام في نمو سوق الحوسبة السحابية العامة؛ ليتجاوز حجم السوق 12 مليار ريال بحلول عام 2025، إضافة لتمكين الشركات الناشئة للاستفادة من المصادر والموارد المقدمة في هذا السوق الواعد.