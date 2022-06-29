شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تعلن حصاد الدولة فى قطاع الصحة خلال 8 سنوات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنجزت الدولة العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية بقطاع الصحة خلال 8 سنوات، وأطلقت العديد من المبادرات من أهمها مُبادرة "القضاء على فيروس سي ومُبادرة "القضاء على قوائم الانتظار ومبادرة صحة المراة بالإضافة إلى العديد من المبادرات والتى ساهمت بشكل كبير فى تحسين صحة المواطنين خلال 8 سنوات ومن أهم هذه المشروعات والمبادرات حسب ما اعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها:

1- تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات

2- استفاده 6.1 مليون مواطن من التامين الصحى الشامل يشكلون نسبة 6% من سكان مصر

3- تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

4- بلغ عدد العمليات الجراحية التي تم تنفيذها 175 ألف عملية

5- التعامل مع أكثر من 75 ألف حالة طوارئ.

6- مُبادرة "100 مليون صحة": نتج عنها فحص 60 مليون مواطن.

7- مُبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" : تم إنهاء أكثر من 1.3 مليون حالة انتظار

8- إجراء عمليات جراحية في تخصصات دقيقة مثل المخ والأعصاب والقلب، وبلغت تكلفة العملية الواحدة ما بين 100-400 ألف جنيه.

9- مُبادرة "دعم صحة المرأة": نتج عنها فحص 23.2 مليون سيدة.

10- مُبادرة "القضاء على فيروس سي": نتج عنها فحص 70 مليون مواطن وعلاج 2.2 مليون مصاب بفيروس سي

11- بنسبة شفاء أكثر من 95%، وقد تقدمت مصر بشكل رسمي لمنظمة الصحة العالمية بإعلان مصر خالية من فيروس سي،

12- انخفاض تكلفة العلاج من 64 ألف دولار لكل مريض عام 2013، إلى 100 دولار حالياً

13- توفير أكثر من 2.5 مليار دولار في عملية استيراد الأدوية.

14- مُبادرة "صحة الأم والجنين": تم من خلالها فحص 1.4 مليون سيدة حامل.

15- مُبادرة "الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب": نتج عنها فحص 36 مليون طالب.

16- المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما: تم الانتهاء من تجهيزات 6 مراكز (العجوزة، العباسية، دار السلام، طنطا، الإسكندرية، المنيا)

17- جاري تنفيذ 4 مراكز أخرى (دمياط، سوهاج، المنوفية، الإسماعيلية). لتأمين الاحتياجات من مشتقات البلازما.

18- تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواء بنسبة 93% مقارنةً بنسبة كانت تقل عن 70%.