شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء 29 يونيو.. الذهب دون الـ1000 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة لعل أبرزها تسجيل الذهب تراجع دون مستويات ألف جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وفيما يلي استعراض أبرز الأخبار الاقتصادية التي تم نشرها على مدار اليوم.

تعلن مصلحة الضرائب المصرية عن استمرار العمل بكل من مركز كبار الممولين، و مركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة، وذلك أيام الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 / 7 / 2022.

مصلحة الضرائب تعلن استمرار العمل يومي 1 و 2 يوليو 2022

وقالت في بيان: "سيتم العمل للأيام المذكورة وفق مواعيد العمل الرسمية، لتلقى كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفنى للممولين مما ييسر لهم تقديم إقراراتهم السنوية، وسداد الضريبة المستحقة عليهم، وكذلك مساعدتهم فى غلق المطالبات الخاصة بهم".

عقب انتهاء اجتماعات ومناقشات المائدة المستديرة التي استضافتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، قام وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وممثلي الشركات العالمية التي وقعت مذكرات تفاهم مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الكهرباء وصندوق مصر السيادي؛ بجولة تفقدية في مواقع العمل بالمنطقة الصناعية بالسخنة والأراضي المخصصة لأنشطة ومشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك في إطار المجهودات التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لاستقطاب استثمارات متنوعة في قطاع الوقود الأخضر وتبعاً لرؤية الهيئة لتوطين صناعات الهيدروجين الأخضر ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتوطين هذا النوع من الصناعات والتحول للطاقة النظيفة، والاستعدادات الجارية لانعقاد قمة تغير المناخ COP27 نوفمبر المقبل.

تراجع سعر الذهب تراجع سعر الذهب تراجع سعر الذهب اليوم مستهل تعاملات اليوم بحوالي 3 جنيهات وقت صياغة هذه السطور لينزل الذهب دون ألف جنيه للجرام من عيار 21، إذ شهد سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1003 جنيهات أمس وبلغ سعره اليوم 999 جنيها للجرام، وذلك مع تراجع سعر أونصة الذهب إلى مستوى 1816 دولار مقابل 1825 دولار. أسعار الذهب اليوم ، عيار 18 يسجل 857 جنيها، عيار 21 يسجل 999 جنيها، عيار 24 يسجل 1142 جنيها ، الجنيه الذهب 7992 جنيها، أونصة الذهب 1816 دولار. أعلنت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الاقتصاديين أمس الثلاثاء الثامن والعشرين من يونيو حزيران قرار حظر واردات الذهب من روسيا، ويشارك أميركا في قرار العقوبات كل من كندا وبريطانيا واليابان.

جولة تفقدية لوفد البنك الأوروبى وشركات الطاقة لمواقع مشروعات الوقود الأخضر