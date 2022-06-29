شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك» تبحث توقعات العرض والطلب النفطي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح وكيل وزارة النفط العراقية حامد يونس الزوبعي، اليوم الأربعاء، بأن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) عقدت اجتماعا لبحث تطورات واقع السوق النفطية من ناحية الطلب والعرض وتوقعاته خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح وكيل وزارة النفط العراقية في بيان صحفي، اليوم، أنه تم عقد الاجتماع الوزاري لأوبك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لبحث تطورات واقع السوق النفطية من ناحية الطلب والعرض وتوقعاته خلال المرحلة المقبلة.

كما ناقش الاجتماع الأمور المتعلقة بعمل المنظمة، وأهم وسائل تطوير عملها كونها من المنظمات العالمية التي احتلت مكانة مهمة في قطاع الطاقة العالمي.