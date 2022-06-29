شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة: نعمل على تحفيز الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المحاسب محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أنه تم تحديث كامل لنظام العمل بالغرفة التجارية فى التعامل مع الأعضاء المتعاملين مع الغرفة، حيث تم تطبيق نظام الشباك الواحد، وذلك تنفيذا لرؤية الدولة لتحفيز الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين.

وأضاف إمبابى فى بيان اليوم، أن التحديث شمل إمداد العاملين بأحدث أجهزة الحاسب، وتدريب العاملين بشكل جيد لتقديم الخدمة فى وقت سريع وبأداء محترم وضمان حسن التعامل مع المتعاملين.

وأكد محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية على زيادة عدد المحصلين لتغطية كافة مناطق المحافظة بهدف تقديم الخدمات بشكل ميسر وتحصيل الاشتراكات وتفعيل منظومة الدفع الإلكترونى.