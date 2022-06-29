شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.5% خلال الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات معدلة نشرتها وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة سجل في الربع الأول من العام الجاري انكماشا بأكبر قليلا مما أظهرته تقديرات سابقة.

وأظهر التقرير أن الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول وصل إلى 6ر1% بعد تقديرات سابقة بانكماش بـ 5ر1%.

وكان الخبراء يتوقعون ألا يتم تعديل معدل انكماش الناتج المحلي، ويأتي الانكماش في الربع الأول بعد ارتفاع بنسبة 9ر6% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من .2021