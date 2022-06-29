شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب تعلن استمرار العمل يومي 1 و 2 يوليو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن مصلحة الضرائب المصرية عن استمرار العمل بكل من مركز كبار الممولين، و مركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة، وذلك أيام الجمعة والسبت الموافقين ١ و ٢ / ٧ / ٢٠٢٢ .

وقالت في بيان:" سيتم العمل للأيام المذكورة وفق مواعيد العمل الرسمية، لتلقى كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفنى للممولين مما ييسر لهم تقديم إقراراتهم السنوية، وسداد الضريبة المستحقة عليهم، وكذلك مساعدتهم فى غلق المطالبات الخاصة بهم".