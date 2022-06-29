شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة التداول على سهم شركة غاز مصر بدءا من الأحد.. وتعديل سعر الفتح لـ29.99 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء العمليات المنفذة على سهم شركة غاز مصر بجلسة اليوم الأربعاء، وكذلك إلغاء كافة العروض والطلبات المسجلة خلال نفس الجلسة، مع إعادة التداول على سهم الشركة اعتبارًا من جلسة يوم الأحد المقبل الموافق 3 يوليو على أن يكون سعر الفتح لجلسة الأحد سعر 29.99 جنيه للسهم.

جاء ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على نتائج تقرير المستشار المالي المستقل "سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية"، والمنتهي إلى أن القيمة العادلة للسهم تبلغ 26.61 جنيه للسهم الواحد، يأتي ذلك في إطار دور الهيئة لحماية حقوق الأقلية ودور الهيئة الرقابي.

كانت الجمعية العامة العادية لشركة غاز مصر، قد وافقت يوم 26 مارس الماضي، بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر البالغ 480 مليون جنيه بما لا يجاوز مليار جنيه تمول نقدًا عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة العادلة.