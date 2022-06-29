شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تدرس زيادة معدلات الفائدة بأكثر من 25 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف محافظ البنك المركزي الفلبيني المقبل فيليب ميدالا أن البنك المركزي لن يتجنب فرض زيادات أكبر في معدل الفائدة لمنع البيزو المتراجع بشكل حاد من زيادة التضخم بصورة أكبر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأوضح قائلا: "إذا ما رأينا أن معدل الفائدة يرتفع بشكل كبير وأن بيع العملة الأجنبية لا يجعل المشكلة تختفي، فقد ندرس بكل وضوح سياسة زيادة معدلات الفائدة بأكثر من نقاط الأساس الـ25 التي خططنا لها".

وقد انخفض البيزو خلال الربع الجاري بواقع 6 % مقابل الدولار، حيث شرع بنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي في زيادات حادة في معدلات الفائدة.

ويزيد ضعف العملة من المخاوف بشأن تأثيرات وضغوط تضخمية قادمة من الخارج على اقتصاد يشتري تقريبا كل احتياجاته النفطية، ويسجل نسبة تضخم أعلى من النسبة المستهدفة التي حددها البنك المركزي وهي 2 % - 4 %.

الجدير بالذكر أن "ميدالا" سيتولى منصب محافظ البنك المركزي اعتبارا من الأول من تموز/يوليو القادم.