شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.4 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب ارتفاعا اليوم الأربعاء، مدفوعة بتراجع طفيف في العوائد مع استمرار تأثر جاذبيته كملاذ آمن إلى حد ما بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1826.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1210 بتوقيت جرينتش مرتدا من أدنى مستوياته منذ أسبوعين عند 1811.70 دولار والذي لامسه في وقت سابق بالجلسة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 1826.60 دولار.

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية وانخفضت عوائد السندات، وسط مخاوف متزايدة من أن صناع السياسات النقدية سيدفعون اقتصاداتهم باتجاه الركود، في إطار مساعيهم لكبح التضخم.

وقال المحللون إن الذهب اقتفى أثر ضعف المعنويات في أسواق السلع الأوسع نطاقا، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم الذي يلقي بظلاله على توقعات الطلب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 20.99 دولار للأونصة فيما ارتفع البلاتين 2.8بالمئة إلى 935.27 دولار، وقفز البلاديوم 5.3 بالمئة إلى 1972.76 دولار.