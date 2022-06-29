شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مشترك بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية وجائزة خليفة لنخيل التمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتماع ممثلو المجلس التصديري للصناعات الغذائية مع ممثلي جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بهدف تحديد الرؤية الاستراتيجية للتعاون بين الجانبين وتخطيط عدد من الانشطة الترويجية لقطاع التمور المصري وبالتركيز على مصنعات التمور، حيث تمت مشاركة رؤية المجلس لأهمية وضع استراتيجية واضحة لمصنعات التمور تتوافق مع خامات التمور المصرية واضافة قيمة لاستغلال الفائض الكبير فى الانتاج المحلى حيث تعد مصر اكبر منتج في العالم للتمور بنسبة تتعدى 18% من حجم الإنتاج العالمي، في حين ان إجمالي صادرات التمور المصرية لا تتعدى 50 مليون دولار أمريكي في عام 2021.

وقدم المجلس عرض عن تطور صادرات التمور المصرية واستعرض انشطة لجنة التمور بالمجلس وكذا اهم مصنعات التمور ، كما تم استعراض رؤية المجلس لتنمية صادرات مصنعات التمور المصرية بجانب مناقشة مقترحات التعاون مع جائزة خليفة الدولية فيما يتعلق بالتعاون فى تنظيم مهرجان التمور بأسوان المزمع عقده في بدأيه شهر اكتوبر القادم، والتعاون فى وضع إستراتيجية لمصنعات التمور المصرية تغطى كافة مراحل سلسلة القيمة بداية من الاصناف المصرية المتوفرة بكثرة سواء الرطبة، النصف جافه او الجافة حتى الاسواق المستهدفة واليات اختراق تلك الاسواق.

وجاء اللقاء بمشاركة الدكتور اشرف السيد وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومحمد القرش رئيس لجنة التمور بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية ومى خيرى المدير التنفيذي والسيد المهندس تميم الضوى نائب المدير التنفيذي، و الدكتور أمجد القاضى مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة التجارة والصناعة و داليا قابيل مدير العمليات بشركة كونسبت.

ومن جانب الجائزة الدكتور عبد الوهاب زايد امين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي و عهد كركوتى مسؤول العلاقات العامة بجائزة خليفة.

وخلال اللقاء قام المجلس بعرض عينات للتمور المصنعة من بعض الشركات المصرية المتميزة في اضافة القيمة للتمور لمنتجات مثل مسحوق التمر والتمر المحشي والمغطى بالشكولاتة والمعمول والمخبوزات المصنعة من التمور، مربى التمر وهريس التمر ودبس التمر وغيرها من المنتجات.

كما قام أمين عام جائزة خليفة بإهداء درع الجائزة إلى المجلس التصديري للصناعات الغذائية وكذلك أحدث الاصدارات العلمية للجائزة عن تمور المجهول (المجدول).