شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. تعرف على مشروعات تطوير شركات قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، بيانا بأبرز مشروعات تطوير شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، تضمن مشروعات التطوير فى كل القطاعات المختلفة ونسب الإنجاز التى تم تحقيقها.

(1) إصلاح الإطار التنظيمي للعمل

- تم في يوليو 2020 إصدار التعديلات على القانون 203 لعام 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام بالقانون رقم 185 لسنة 2020، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 30 عامًا، حيث تتيح هذه التعديلات تحسين إدارة الشركات وتحقيق المزيد من الحوكمة والشفافية.

- تطبيق نظام إدارة موارد الشركات ERP)) في 71 شركة تابعة وقابضة طبقا لأفضل الممارسات العالمية لميكنة وتوحيد وتحسين نظم العمل.. وتم الانتهاء من 15 شركة وجاري استكمال باقي الشركات.

- تعديل الهياكل التنظيمية للشركات التابعة والقابضة.

- تقييم قدرات الأعضاء المنتدبين للشركات التابعة وجاري تقييم قدرات المستويات الإدارية العليا.

- تكوين لجان استثمار مركزية فى الشركات القابضة لمراجعة القرارات الاستثمارية المتعلقة بمشروعات التطوير فى الشركات التابعة.

- تشكيل إدارات تسويق مركزية في الشركات القابضة لوضع وتنفيذ خطط تسويقية لكامل محفظة المنتجات الخاصة بالشركات التابعة.

- استحداث لوائح عمل متكاملة للشركات وفق أفضل الممارسات العالمية.

(2) استغلال الأصول لسداد المديونيات وتمويل التطوير

- إجراء حصر دقيق وشامل للأراضى غير المستغلة بإجمالى مساحة أكثر من 20 مليون متر مربع، وتغيير استخدام نحو 200 قطعة أرض من صناعى إلى سكنى مختلط (حيث إنها أصبحت داخل الرقعة السكنية) لتعظيم العوائد المحققة منها.

- تسوية مديونيات تاريخية للشركات مع جهات حكومية بالمبادلة بأصول غير مستغلة (حوالي 38 مليار جنيه).

- توفير عوائد بمليارات عدة من استغلال بعض الأراضي لتمويل بعض مشروعات التطوير.

تسوية منازعات معلقة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية:

- تم في أكتوبر 2019 توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية" حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم".

- تم صدور القانون رقم 133 لسنة 2019 ، بهدف تسوية حالات الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيداء حقوقها ولا يضر بمساهمي تلك الشركات.

- تم تسوية النزاع القائم بين شركة النيل لحليج الأقطان والشركة القابضة للتشييد، بعد موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية وقيام شركة النيل بسداد 231 مليون جنيه كتعويض لصالح الدولة.

- تم في أغسطس 2019 توقيع اتفاقية التسوية الودية لدعوى التحكيم الدولي المقام من شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية ضد جمهورية مصر العربية والشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية، والخاصة بأرض شركة النصر لصناعة المراجل البخارية. وتنهي اتفاقية التسوية نزاعًا استمر عدة سنوات، ويتضمن عقد التسوية النهائي (تسوية الأراضي الخاصة بالشركة دون المعدات والآلات) وباقي الأمور المتعلقة بالشركة، وتنازل شركة الخلود عن دعوى التحكيم الدولي، وكذا أرض شركة المراجل لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

- تم الانتهاء من إنهاء النزاع القائم بين ورثة المستثمر السعودي (عبد الإله الكعكي) والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بشأن حكم محكمة القضاء الإداري في عام 2011 بعودة شركة طنطا للكتان والزيوت لملكية الدولة وبطلان عقد البيع، حيث وافقت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية، كما تم سداد مستحقات المستثمر بشكل كامل، كما تم نقل ملكية أسهم الشركة إلي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتاريخ 23 /9 / 2021 .

- تم الاتفاق بتاريخ 17/8/2021 بين شركة استراكشر لاين للمقاولات والتجارة (المملوكة لمستثمرين سعوديين) وشركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق على تسوية الخلافات والقضايا الناشئة بشأن عقد المشاركة المبرم بينهما بتاريخ 5/10/2016 لإنشاء مشروع سكني – تجاري – إداري على قطعة الأرض المملوكة لشركة مصر للسياحة الكائنة خلف نادي السكة الحديد الرياضى - مدينة نصر، ووقع الطرفان اتفاق التسوية، وتم ارساله للعرض على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار.

- تم حل النزاع بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وبعض المستثمرين حول الأرض المملوكة للشركة بموجب القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بمدينة هليوبوليس الجديدة.

(3) التطوير الفني للشركات وإعادة الهيكلة

• قطاع القطن والغزل والنسيج

- جاري تنفيذ خطة للتحديث الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة تتجاوز 23 مليار جنيه.

- دمج 23 شركة غزل ونسيج في 7 شركات و9 شركات لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة بهدف خلق كيانات اقتصادية قوية في الأنشطة المتشابهة وتحسين الإدارة.

- ميكنة نظم العمل

• حليج الأقطان

المشروع يشمل 6 محالج مطورة لمواكبة المتطلبات العالمية في نظافة وتتبع الأقطان

- تم إنشاء 4 محالج مطورة في الفيوم والزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات، وسيتم إنشاء اثنين آخرين عام 2023.

وتعمل المحالج الجديدة وفق أحدث تكنولوجيا في عملية حليج الأقطان التي تتم آليا دون تدخل يدوي لإنتاج بالات قطن خاليا تماما من الشوائب، مع تحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة يتضمن بيانات القطن (منطقة الزراعة، اسم حائز القطن، اسم المحلج، تاريخ الحليج، المواصفات الفنية للقطن الشعر)، كما تم إدخال جهاز إلكتروني حديث في المحالج المطورة (HVI) لقياس خواص شعيرات القطن، وإجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج.

- تم تأسيس شركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع لإنتاج زيت بذرة القطن بطاقة سنوية 20 ألف طن، وجاري حاليا الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمعاصر في المحالج الجديدة وتركيب الآلات.

• تجارة الأقطان

- تم استحداث منظومة جديدة لتداول الأقطان بالتعاون مع وزراتي الزراعة والتجارة والصناعة، تم تطبيقها تجريبيا في عدد من المحافظات على مدار عامي 2019 و2020 حتى صدر قرار تعميمها على مستوى الجمهورية في الموسم الماضي 2021، ومن المقرر ميكنتها للتداول إلكترونيًا من خلال بورصة السلع الموسم المقبل.

وحققت المنظومة نتائج إيجابية في تحسين وتنظيم عملية تداول الأقطان من خلال بيعها في مزادات علنية، وساهمت في تحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان المعروضة للبيع والحد بشكل كبير من ظاهرة الجلابين والوسطاء بين المنتجين والشركات مما يؤثر سلبا على توازن السوق وإيرادات المزارعين، وتحسين جودة ونقاوة الأقطان في ضوء تحديد سعر القنطار طبقًا للرتبة ومعدلات التصافي مما دفع المزارعين لمزيد من الاهتمام بنظافة أقطانهم، فضلا عن تمكين المزارعين من الحصول على سعر مناسب لأقطانهم من خلال بيعها في مزادات علنية وسرعة تحصيل مستحقاتهم.

• تجربة زراعة القطن قصير التيلة

- في إطار الحرص على تقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، تم تنفيذ التجربة العامين الماضيين بمنطقة شرق العوينات على مساحة حوالي 200 فدان، وقد بلغ متوسط إنتاجية الفدان الواحد 9.85 قنطار في عام 2021، وبلغت المساحة المزروعة العام الجاري نحو 250 فدان، حيث إن الطلب المحلي والعالمي على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة يمثل (97:98%) من إجمالي الأقطان المزروعة مقارنة بـ(2:3%) للأقطان طويلة التيلة، وتقوم مصر باستيراد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلي، لذا فإن التوسع في زراعة الأقطان قصير التيلة في الصحراء يوفر واردات مصر منها البالغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا).

• الغزل والنسيج

- جاري استكمال الأعمال الإنشائية في 65 موقع (مصانع – مراكز تدريب – مباني إدارية – مخازن – محطات كهرباء ومرافق).

وبلغت نسبة الإنجاز في بعض المصانع بشركة غزل المحلة ما بين 75 إلى 80%، وبينها مصنع "غزل 1" الأكبر في العالم من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد (حوالي 183 ألف مردن) على مساحة 64 الف متر بطاقة إنتاجية 30 طن غزل يوميا.

- تم توقيع عقود الآلات الجديدة من كبرى الشركات العالمية، واتفاقيات قروض تمويل تلك الآلات مع مؤسسات التمويل وضمان الصادرات الدولية في سويسرا وإيطاليا بقيمة حوالي 10 مليارات جنيه.

- تم توفير مصادر تمويل خطة التطوير من خلال استغلال بعض الأراضي غير المستغلة مثال: (10 مليار جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية)، وقرض معبري من بنك الاستثمار القومي بقيمة 1.2 مليار جنيه.

- تطوير مركز التدريب في شركة غزل المحلة وتزويده بنماذج من المعدات الحديثة، وتدريب (188 مدربًا) على الآلات الجديدة ليتولوا تدريب العمالة في باقي الشركات.

- تم تأسيس شركة متخصصة لتسويق وبيع منتجات قطاع الغزل والنسيج وإدارة سلاسل الإمداد باسم ECH (Egyptian Cotton Hub)، وذلك من خلال منافذ بيع مختلفة (سلاسل تجزئة عالمية ، منافذ بيع مملوكة ومؤجرة، مولات تجارية، المطارات المصرية، سلاسل محلات شركات التجارة الداخلية التابعة للوزارة)

- تم تدشين علامة تجارية جديدة باسم nit (مستوحاة من اسم آلهة النسيج في الحضارة المصرية القديمة) في الأسواق العالمية الكبرى، وتطوير أدوات التعبئة والتغليف لكافة المنتجات.

- تم عمل تصميمات جديدة لأربعة فئات من المنتجات النهائية التي تشمل منسوجات ومفروشات وملابس منزلية وقمصان رجالي، بواسطة مصممين أوروبيين متخصصين

- تم فتح أول فروع البيع المحلية باسم nit في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، بالإضافة إلى جناح داخل متجر دبنهامز في مول كايرو فيستيفال بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يصل عددها إلى 5 فروع قبل نهاية الربع الثالث من عام 2022، فضلا عن إطلاق حملة إعلانية لتسويق منتجات nit وكانت البداية على مواقع التواصل الاجتماعي.

• قطاع التجارة الخارجية (شركة جسور)

- تم عمل Re-Branding لشركة النصر للتصدير والاستيراد، لتغيير الصورة الذهنية لها فى الداخل والخارج وتغيير الاسم إلى "جسور" تحت شعار "نعبر العالم"

- تم تغيير نموذج العمل القائم بالتركيز على تقديم خدمات الوساطة والترويج، وتوفير خدمات النقل والخدمات اللوجستية للمتعاملين في التجارة الخارجية من المصدرين والمستودرين، وذلك بالتعاون مع كبرى مقدمي تلك الخدمات من شركات عالمية ومحلية من القطاع الخاص، فضلا عن توفير خدمات مصرفية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وتأمينية من خلال شركة مصر للتأمين التابعة للوزارة.

- إعداد الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية وسيتم الإطلاق الرسمي في 4 يوليو 2022 (بلغ حتى الآن عدد المنتجات 19 ألفًا بإجمالي 1138 شركة مسجلة على الكتالوج).

- تمت مراجعة خريطة الفروع الخارجية للشركة للوصول الى عدد أكبر من الأسواق العالمية في حوالى 40 دولة، من خلال 14 مركزًا (بالاضافة إلى مركزين بالتعاون مع القطاع الخاص في شرق أفريقيا)، وذلك اعتماداً على اختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة فى دولة المركز والدول المحيطة بها، ومن المقرر افتتاح 6 فروع خارجية في غانا والكاميرون وفرنسا والإمارات والسودان والصين في 4 يوليو 2022.

• قطاع الصلب (تطوير شركة الدلتا للصلب)

- يهدف المشروع إلى إحلال المصنع القديم لحديد التسليح الذي كان ينتج حوالي 46 ألف طن، بمصنع جديد بطاقة إجمالية 500 ألف طن بيليت سنويًا على مرحلتين، بالإضافة إلى إنشاء مسبك صلب وزهر جديد بطاقة 10000 طن سنوياً بتكلفة استثمارية اجمالية لتطوير الشركة تبلغ 45 مليون دولار، يتم تمويلها من حصيلة بيع 32 فدان مملوكة للشركة غير مستغلة.

- تم الحصول على ترخيص من هيئة التنمية الصناعية لزيادة الطاقة الإنتاجية.

- تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لزيادة الطاقة الانتاجية بمقدار 250 ألف طن، مما انعكس إيجابيًا على أداء الشركة التي تحولت إلى الربحية بقيمة حوالي 24 مليون في عام 2020/2021 و21 مليونا في 9 أشهر من العام المالي 2021/2022 مقابل خسارة

49 مليون جنيه في العام المالي 2019/2020

- جاري العمل بالمرحلة الثانية من التطوير لزيادة الطاقة الانتاجية بمقدار 250 ألف طن، وتم اختيار شركة جيمكو الهولندية من خلال مناقصة عامة لتنفيذ مشروع إنشاء المسبك ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ خلال عام 2023 .

• قطاع الأسمدة

- تم في ديسمبر 2021 بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مصنع "كيما 2" ضمن مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بأسوان، ويعمل المصنع بطاقة إنتاجية 1200 طن/ يوم آمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية ، و 1575 طن/ يوم يوريا محببة، وباستخدام تكنولوجيا شركة Stami-carbon بالإضافة إلى المرافق الخاصة بها ، بتكلفة اجمالية للتطوير 11.6 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفى.

- جارى اتخاذ اللازم نحو التعاقد على مشروع إنشاء وحدة جديدة لحمض النيتريك ونترات الأمونيا بشركة كيما بمبلغ 250 مليون دولار .

- جارى تنفيذ مشروع لانتاج الأمونيا الخضراء باستخدام التحليل الكهربائى، بالتعاون بين شركة النصر للأسمدة والقطاع الخاص، بغرض التصدير.

- جاري إعداد الدراسة الخاصة بتطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة بواسطة شركة "تكنيب" Technip الاستشارية الإيطالية، وتشمل أعمال التفتيش الهندسي والتقييم الفني لحالة المعدات في مصانع الشركة والتكلفة التقديرية للتطوير.

• المركبات الكهربائية

- إيمانًا من وزارة قطاع الأعمال العام بضرورة مواكبة الاتجاه العالمي المتزايد للنقل الكهربائي والحفاظ على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية، جاء التوجه نحو التحول إلى المركبات الكهربائية في شركتي النصر والهندسية.

- جاري العمل على تنفيذ 3 مشروعات في مجال المركبات الكهربائية بأحجام مختلفة (سيدان – ميكروباص – توك توك)، إلى جانب تطوير البطارية ونظم التحكم.

- تم توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى كبريات الشركات الصينية لإنتاج سيارة "سيدان" كهربائية بطاقة تصل إلى 25 ألف سيارة سنويًا، ومن المقرر توقيع العقود في يوليو 2022، للإنتاج المستهدف أن يبدأ في الربع الثالث من 2023.

- تم توقيع اتفاقية بين النصر للسيارات وإحدى شركات القطاع الخاص لتأسيس شركة لتقديم خدمات البيع وما بعد البيع والصيانة والضمان للسيارات الكهربائية

- جاري التواصل مع شركة من كوريا الجنوبية لإنتاج الميكروباص الكهربائي، وأخرى هندية لإنتاج بديل عصري للتوتوك يعمل بالكهرباء، ويمكن تتبعه أمنيًا.

- جاري العمل في مشروع لتطوير البطاريات ونظم التحكم بالتعاون مع شركتين مصريتين.

• قامت الوزارة بجهود مكثفة للتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات لإعداد حزمة المحفزات ومتطلبات البنية التحتية للبدء في إدخال السيارات الكهربائية إلى السوق المصري، منها اعتماد الدعم النقدي لمشتري السيارة المصنعة محليا (50 ألف جنيه)، وكذلك إصدار تسعيرة للكهرباء المستخدمة لشحن المركبات، وإعداد الحصر المبدئي للمواقع المقترحة لمحطات الشحن.

• محطات شحن السيارات الكهربائية

- جاري تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية

- جاري اختيار شريك فني من القطاع الخاص يساهم بحصة 20% في رأس مال الشركة، ويتولى إدارة وتشغيل محطات الشحن

- 3000 شاحن مزدوج مستهدف إنشائها خلال 18 شهرًا داخل محافظات القاهرة و الجيزة والإسكندرية وعلى الطرق السريعة.

• قطاع التأمين

- تنفيذ خطة شاملة للتطوير، وأهم مكوناتها: مركزية التسعير والتعويضات بواسطة فريق اكتوارى متخصص من الشباب يتم تدريبهم على أعلى مستوى احترافى، ميكنة اجراءات العمل بين الفرع الرئيسى والفروع فى مختلف المحافظات إعادة هيكلة القابضة للتأمين وأنشطتها، واختيار قيادات للشركات قادرة على قيادة وإحداث التطوير، وإعادة هيكلة العمليات لتحقيق المزيد من المركزية فى وضع أسس العمل، والتحول الرقمى فى التنفيذ، مع التأكيد على أن الفوائض المالية تتحقق من النشاط الأساسى وهو التأمين وليس من استثمار الفوائض المالية، تعهيد ومركزية إدارة المحافظ المالية من أصول مالية متداولة أومشاركات فى شركات أو سيولة، بواسطة جهة واحدة متخصصة (شركة مصر لإدارة الأصول المالية).

- جاري تطوير المباني التاريخية المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بمنطقة القاهرة الخديوية بالمشاركة مع القطاع الخاص

- جاري إعداد شركة مصر لتأمينات الحياة لطرح حصة من أسهمها ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية.

• قطاع المقاولات والتطوير العقاري

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

- جاري تنفيذ استراتيجية معدة من قبل مجلس الإدارة في أكتوبر 2020.

- جاري تنفيذ المرحلة الأولى مع شركة Mountain View من تطوير أرض هليوبارك بمساحة 1695 فدانًا بمدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي

- تطوير المخطط العام لمدينة نيو هليوبوليس شرق القاهرة، وجاري طرح وتنفيذ الخطة العامة لتطوير المدينة (مداخل، طريق رئيسي، منطقة نموذجية) بإجمالي تكلفة متوققة حوالي 250 إلى 300 مليون جنيه، والبدء في طرح 101 فدان للتطوير الذاتي بواسطة الشركة.

- تطوير المرافق (كهرباء، مياه، صرف صحي) للأجزاء المشغولة في نيو هليوبوليس باستثمارات حوالي 600 مليون جنيه.

- حديقة الميريلاند: تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي منطقة الكازينو والبحيرة وتضم مطاعم وكافيهات ونافورة راقصة وجاري الإعداد لافتتاحها رسميا، كما سيتم قريبًا افتتاح مشروع إعادة تأهيل المسطحات الخضراء والبرجولات ودورات المياه وتراك المشي بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، ويجري حاليا الترسية على أحد العروض المقدمة لتأجير منطقة الشولاند وحديقة الطفل لاستغلالها في إقامة أنشطة سياحية وترفيهية.

- قصر غرناطة: انتهاء أعمال التطوير والترميم، وجاري إعداد كراسة شروط لطرح المشروع على المستثمرين لاستغلال المنطقة مع الحفاظ على الطراز المعماري المتميز وما يمثله من قيمة أثرية وتاريخية، وذلك لإقامة أنشطة وفعاليات ترفيهية وثقافية.

• شركة النصر للإسكان والتعمير.. تم توقيع عقد تطوير الهضبة الوسطى وكورنيش المقطم بالشراكة مع شركة سكوب العالمية على مساحة حوالي 1.7 مليون متر، ويضم أنشطة سياحية وسكنية وتجارية ورياضية، حيث يضخ المستثمر نحو 32 مليار جنيه في المشروع، فيما تبلغ الإيرادات المقدرة نحو 62 مليار جنيه.

- جاري تنفيذ مشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" من قبل الشركات التابعة باجمالي 18 مليار جنيه.

- الحصول على مشروعات مقاولات في بعض الدول العربية والأفريقية مثل سلطنة عمان، الإمارات، العراق، السودان، موريتانيا بقيمة 500 مليون دولار خلال الخمس سنوات الأخيرة.

- تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع المقاولات منها مبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومباني إدارية واستثمارية ومستودعات لهيئة ميناء الاسكندرية باجمالى تكلفة 624 مليون جنيه، ومحطة مياه ديروط بتكلفة 394 مليون جنيه، ومحطة مياه ميت غمر بتكلفة 560 مليون جنيه، ومشروع الصرف الصحى للتجمعات القروية بتكلفة 598 مليون جنيه، ومشروع 36 عمارة سكنية بالحي السادس بالعاصمة الادارية بقيمة 800 مليون جنيه، ومشروع مفيض اسنا بقيمة تعاقد 2150 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحى برأس البر بتكلفة 230 مليون جنيه، وغيرها من المشروعات.

• قطاع السياحة والفنادق

تطوير قرية مجاويش بالغردقة

- تم في مارس 2021 افتتاح فندق "ريكسوس برميوم" ضمن أعمال تطوير قرية "مجاويش" السياحية المملوكة لشركة مصر للسياحة بالغردقة، بالتعاون مع شركة "وادي دجلة للاستثمارات" ومجموعة فنادق " ريكسوس"، ويضم الفندق حوالي 500 جناح وفيلا في المرحلة الأولى، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 1,2 مليار جنيه، والمرحلة الثانية للتطوير تشمل استثمار فندقي عقاري.

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-افتتاح فندق شتيجنرجر اللسان برأس البر

بتصميم معماري عالمي وأيادٍ مصرية، افتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فندق "شتايجنبرجر اللسان" بمدينة رأس البر التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق، في 3 ديسمبر 2019، وذلك ضمن افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة دمياط.

ويقع الفندق في منطقة تعد من أجمل وأروع المناطق عند التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط.

ويعد أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا، وبلغت تكلفة تطويره 350 مليون جنيه ويضم 153 غرفة وجناح.

- إعادة إحياء فندق "جراند كونتيننتال"

تم الانتهاء من هدم الفندق القديم لتهالك المبنى وسقوط أجزاء منه، وإخلاء وتعويض شاغلي المحلات التجارية، وتم إعداد رسومات الفندق – الذي يقع أمام حديقة الأزبكية بميدان الأوبرا- على الطراز المعمارى القديم لمواكبة التطوير بالقاهرة الخديوية، وجاري حاليًا التواصل مع عدد من المستثمرين لتنفيذ المشروع.

- تطوير فندق شبرد التاريخي

يجري حاليًا تنفيذ مشروع التطوير حيث تم توقيع عقد مع مجموعة الشريف السعودية للتطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل وتطوير الفندق بسعة فندقية 316 غرفة وجناح بمستوى خدمة فندقية متميزة فئة الخمس نجوم وفقاً للمتعارف عليه دولياً، بتكلفة استثمارية 1.4 مليار جنيه، كما تم توقيع عقد إدارة وتشغيل الفندق من قبل مجموعة "ماندارين أورينتال الفندقية" العالمية، ليكون أول فندق في مصر يحمل هذه العلامة المتميزة.

- مشروع فندق فورسيزونز Four Seasons بالأقصر

بدء تنفيذ المشروع على أرض السلطانة ملك بالأقصر (المملوكة لشركة إيجوث) بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، ويقع المنتجع الجديد في الجانب الشرقى من النيل ويطل على وادى الملوك مباشرة، ويتكون من 5 طوابق على مساحة 40 الف متر مربع ويحتوى على 201 غرفة، بالاضافة الى جراج للسيارات على مساحة 3 الاف متر تحت الأرض.

- تطوير شركة الصوت والضوء

تم توقيع عقد تطوير عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بالجيزة، بالتعاون مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بتكلفة تطوير حوالي 312 مليون جنيه، كما تم تحديث الأفلام الخاصة بعرض الصوت والضوء بمنطقة أبو سمبل وطبع عدد 6 أفلام جديد بإسبانيا، ويتم حاليا الإعداد لطرح مشروع تطوير عروض الصوت والضوء بالكرنك، وجاري الإعداد لعرض في قلعة قايتباي بالإسكندرية وآخر بالقبة السماوية في سانت كاترين، والإعداد لعروض الواقع الافتراضي VR في بعض المواقع الأثرية.

- تم تنفيذ أعمال إضاءة ميدان التحرير من قبل شركة مصر للصوت والضوء ضمن مشروع تطويره، بالتوازى مع مشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية .

- إعادة هيكلة شاملة وإحياء شركة مصر للسياحة، بهدف الترويج للمقاصد السياحية غير التقليدية، وتطوير منصة إلكترونية لحجز تلك المقاصد سيتم إطلاقها في سبتمبر 2022.

• قطاع الأدوية

- تم الانتهاء من حصر متطلبات تطوير شركات إنتاج الدواء التابعة وتحقيق متطلبات الإنتاج الجيد (GMP) باجمالي تكلفة استثمارية 1.8 مليار جنيه جاري تدبيرها من خلال قرض من أحد البنوك.

- جاري التفاوض مع مستثمر هندى (الجمعية الصيدلانية الهندية المحدودة) لتوفير الخبرة فى مجال إنتاج الخامات الدوائية، بهدف تغطية الاحتياجات بالسوق المحلية والتصدير وتوطين صناعة الدواء بمصر .

• تطوير شركة مصر للألومنيوم

- المشروع الجاري دراسة تفاصيله مع الاستشاري العالمي (بكتيل) هو إعادة تأهيل مجمع مصانع الألومنيوم بنجع حمادي البالغة طاقته الإنتاجية 320 ألف طن/ عام، لتغطية احتياجات السوق المحلي، وزيادة عدد القطاعات المنتجة من الألومنيوم

- جاري دراسة إمكانية عمل توسع إضافي لإنتاج أنواع وقطاعات جديدة مطلوبة في السوق المحلي، والتي يتم استيرادها حاليًا.

• تطوير الشركة التجارية للأخشاب

- تم تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مع التركيز على النشاط الرئيسي للشركة في استيراد وتجارة الأخشاب لتوفير احتياجات السوق المحلي.

- ارتفاع الإيرادات الناتجة عن مبيعات الأخشاب والمنتجات الخشبية (النشاط الأساسي للشركة) لتبلغ 40.9 مليون جنيه في السنة المالية 2021 مقارنة بـ15 مليون جنيه في 2020، و27.8 مليون جنيه في 2019، و25 مليون جنيه في 2018.

- بيع أكثر من 90% من مخزون الأخشاب الراكدة بالشركة لعدة سنوات والذي كان يباع بخسائر تزيد عن 50% من سعر التكلفة، والبدء في إعادة عرضه على العملاء بشكل محترف مما ساعد في بيعه بهامش ربح بلغ 15%.

- تكوين مخزون استراتيجي لتوفير احتياجات السوق المحلى والحد من أي زيادة في الأسعار في حالة ندرة البضائع في الأسواق العالمية بقيمة إجمالية 29.3 مليون جنيه، مع تعويض جميع الخسائر المرحلة من أعوام سابقة والبالغة حوالي 33 مليون جنيه.

- التواصل مع الدول الأوروبية المصدرة للأخشاب لتأمين توفير حد أدنى من احتياجات الصناعة المحلية للأثاث والمنتجات الخشبية الأخرى.

مشروع تنمية زراعية وإنتاج حيواني بتوشكي

- تم تعديل خريطة أرض موقع شركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى بإضافة 9676 فدان للشركة لتصبح المساحة حوالي 50 ألف فدان.

- استصلاح نحو 4300 فدانًا وجاري استصلاح 4500 أخرى قبل موسم الزراعة في سبتمبر المقبل بإجمالي حوالي 9000 فدان، واسترداد 5000 فدان من المستأجرين.

- إنشاء محجر بيطري يسع لحوالي 12000 رأس عجل

- إنشاء مجزر آلي عالي المستوى التقني لذبح 360 رأس عجل بالوردية الواحدة

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- التعاقد مع شركة اتجاهات السودانية بالمشاركة على استيراد وحجر وذبح العجول بالمجزر الآلي والتي يتم توريدها لوزارة التموين، والتعاقد مع عدد من الشركات لحجر وذبح العجول بمحجر ومجزر الشركة، وإضافة صالة ملحقة بذبح الأغنام.

- إعداد دراسات لعدد 14 مشروع تصنيع منتجات زراعية وإنتاج حيواني بغرض التصدير، ويتم الترويج لها لدى المستثمرين.

• تطوير نادى غزل المحلة

- قامت وزارة قطاع الاعمال العام بإعداد مشروع تطوير نادى غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى من خلال ثلاث كيانات وهي: تطوير كبير لنادي للعاملين بالشركة على مساحة 14 فدانًا لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية ، وإقامة نادي رياضي اجتماعي خاص على مساحة 20 فدانًا لأهالى المحلة الكبرى والمناطق المجاورة لها، وتأسيس شركة مساهمة خاصة برياضة كرة القدم واعطاءها حق استغلال الاسم التجاري “غزل المحلة” وحق الانتفاع للاستاد وملاعب التدريب.

- تم التعاقد مع استشارى لتصميم ومتابعة تنفيذ مشروع التطوير، وتم الانتهاء من تسليم التصميمات الخاصة بتطوير نادى العاملين وانشاء النادى الخاص وجارى طرح المناقصة على المقاولين.

- تم في يناير 2021 تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم برأسمال 250 ألف جنيه، وتم زيادة رأسمالها بقيمة حق الانتفاع للاستاد والملاعب بقيمة 64.877 مليون جنيه، وتم التعاقد مع شركة برايم كابيتال كمدير اكتتاب لزيادة رأسمال الشركة ليصل الى 200 مليون جنيه من خلال طرح خاص تم تنفيذه بقيمة (37 مليون جنيه)، وجاري حاليًا تنفيذ اكتتاب عام بقيمة (98 مليون جنيه) كأول شركة لكرة القدم يتم طرحها في البورصة المصرية. ‬