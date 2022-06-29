شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رجال أعمال سعوديين يزور مشروعات مدينة الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين، جولة ميدانية لوفد اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، لعدد من المشروعات العمرانية بمدينة الجلالة بالعين السخنة، وذلك في ختام أجندة فعاليات الملتقي العقاري الثاني المصري السعودي وأنشطة الجمعية للترويج لفرص الاستثمار العقاري ومشروعات التنمية العمرانية أمام رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين خلال تواجدهم بالقاهرة.

وعلى مدار الأسبوع زار الوفد السعودي عددًا من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، كما التقى بمسئولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستعراض فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي المشترك بين القطاع الخاص بالبلدين خلال فعاليات الملتقي العقاري الثاني المصري السعودي.

وبدأت جمعية رجال الأعمال المصريين جولة الوفد السعودي لمدينة الجلالة بزيارة جامعة الجلالة، حيث قدم الدكتور يحيي أبو خطوة من الجامعة، شرح للاستراتيجية العامة للجامعة ورؤيتها لتصبح الجامعة الأولى في مصر خلال 5سنوات، كما زار الوفد منتج سياحي يطل على خليج السويس.

وشملت زيارة جمعية رجال الأعمال المصريين، مشروع المونت جلالة السخنة لشركة تطوير مصر حيث استضاف الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وفد اللجنة الوطنية العقارية السعودية واستعرض مخطط المشروع ورؤية وتجربة الشركة في إنشاء المدن الذكية وتحسين جودة الحياة بجانب الموقف الحالي لمراحل تنفيذ مشروعات الشركة وتسليم الوحدات.

وأشار «شلبي» إلى أهمية تعزيز التعاون مع الجانب السعودي والمصري بالغرف السعودية وجمعية رجال الأعمال المصريين للترويج لفرص الشراكة والاستثمار المشترك ونقل الخبرات بجانب الاستعانة بصناديق الاستثمار العقاري بالمملكة السعودية لتوفير التمويل للمشروعات العقارية في مصر.

من جانبه أشاد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد عبد الله المرشد، وأعضاء الوفد السعودي بمشروعات الدولة والقطاع الخاص في مجالات التنمية العمرانية والتجربة المصرية في إنشاء المدن الذكية من الجيل الرابع، واصفًا مشروع المونت جلالة السخنة بإنجاز حقيقي للقطاع الخاص والدولة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمدن الذكية الجديدة.

ودعا وفد اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، إلى أهمية توسيع آفاق التعاون بين منظمات القطاع الخاص في مجالات التنمية العمرانية والاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية وخبرات البلدين في إنشاء المدن الذكية، وتوفير الصناديق الاستثمارية، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تستهدف إنشاء 140 ألف وحدة سكنية لزيادة المشاريع السكنية بنسبة 70% فضلا عن استقبال 30 مليون من الزوار المعتمرين وهو ما يوفر فرص عمل جديدة وعلاقات اقتصادية واستثمارية ضخمة بين رجال الأعمال بالبلدين.

من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن لجنة التطوير العقاري ستبحث عقد لقاءات افتراضية قريبًا مع أعضاء اللجنة الوطنية العقارية السعودية وخبراء القطاع المصرفي المصري والشركات العقارية للحوار حول تشجيع جذب صناديق الاستثمار السعودية بغرض التمويل العقاري وتصدير العقار والتعريف بتجارب الشركات المصرية والسعودية في مجالات التنمية العمرانية وفرص العمل في مشروع مدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر ومدينة المعرفة الاقتصادية وغيرها من المشروعات القومية المختلفة في إطار رؤية المملكة ومصر للتنمية العمرانية 2030.