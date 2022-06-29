شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 9228 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 1651 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 11305 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3727 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 1726 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 2551 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 3730 نقطة.

في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهما؛ العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية.

كما أعلنت إدارة البورصة، تقدم الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، بمستندات قيد تخفيض رأس مالها المصدر من 343.1 مليون جنيه إلى 342.7 مليون جنيه بتخفيض قدره 460 ألف جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة بعدد 368 ألف سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 1.25 جنيه للسهم الواحد، علمًا بأن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.

أعلنت شركات مجموعة مستشفيات كليوباترا، ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، المطورون العرب القابضة، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 3.25 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، والثانية 600 ألف سهم، والثالثة 606.4 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.07%، والرابعة مليون سهم، والخامسة 200 ألف سهم خزينة ليصل الإجمالي 4.7 مليون سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي النعيم القابضة للاستثمارات، رواد السياحة-رواد 44.6 ألف سهم، 47.9 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 44.6 ألف سهم، 130 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 451.5 ألف سهم، 150 ألف سهم، 145.5 ألف سهم، 100 ألف سهم، 273 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 12025 سهم، 322.7 ألف سهم، 340 ألف سهم، 130 مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، فائض قدره 3.13 مليون جنيه مقابل عجز قدره 3.479 مليون جنيه.

وحققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، صافي ربح في الفترة المنتهية في 31 مايو عام 2022، بلغ 103.038 مليون جنيه مقابل صافي ربح قدره 94.27 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

كما حققت شركة مصر للزيوت والصابون، جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد والإيجارات الدائنة والإيرادات الأخرى والتعويضان مبلغ 2097 مليون جنيه مقابل 1403 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، كما بلغ خسائر الفائض بعد الضرائب مبلغ 1.705 مليون جنيه مقابل 12.21 مليون جنيه خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي ومقابل 917 ألف جنيه أرباح هذه الفترة.