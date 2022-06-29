شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يوافق على تمويل جديد لتونس بـ130 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك الدولي موافقته على منح تونس تمويلا جديدا بقيمة 130 مليون دولار، للحد من تداعيات الحرب في أوكرانيا على القطاع الزراعي وتلبية احتياجاتها الغذائية.

وأوضح البنك، في تقرير، أن القرض سيساعد على تمويل الواردات الحيوية من القمح اللين وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم لإنتاج الألبان، فضلا عن دعم الفلاحين من أصحاب الأراضي الصغيرة بالبذور للموسم الفلاحي القادم.