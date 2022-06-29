شكرا لقرائتكم خبر عن "متمم" يناقش الاستثمار الرياضي ودوره في النمو الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" مساء اليوم، لقاءً افتراضيًا بعنوان "الاستثمار الرياضي ودوره في النمو الاقتصادي"، بمشاركة كل من مستشار وكيل التخطيط الإستراتيجي والاستثمار بوزارة الرياضة نايف الدوسري، والمستشار في مجال الاستثمار والتسويق الرياضي خالد الربيعان، والرئيس التنفيذي لشركة FG SPORTS الدكتور مقبل بن جديع. ويناقش اللقاء واقع الرياضة الذي يتعدى كونها هواية وترفيه، إلى وجودها الفعلي كصناعة واستثمار، والتعريف بأهمية الاستثمار في القطاع الرياضي ومدى وجود لوائح وسياسات تدعم منظومة الاستثمار بالقطاع الرياضي في المملكة.

كما يتطرق اللقاء إلى الحديث عن إسهام القطاع الرياضي في تحقيق رؤية المملكة 2030 ودور القطاع الخاص ورواد الأعمال في الاستثمار في قطاع الرياضة. يذكر أن هذا اللقاء يأتي امتداداً لسلسلة من اللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" على تنظيمها، انطلاقاً من دوره في إثراء ونشر المعرفة المالية والاقتصادية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي على الصعيدين المحلي والدولي، ويمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز "متمم" على تويتر @CFKC_KSA في تمام السابعة مساءً يوم الأربعاء 29 يونيو 2022 م.