هبوط أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يتراجع إلى 1000 جنيه للجرام

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، مع انخفاض المعدن عاليما.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 667 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 857 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1000 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1143 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 8 الآف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وهبط سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1818 دولارا للأوقية، بنسبة بتراجع قدره 0.11%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.