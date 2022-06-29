شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة البويات: إنتاج نوع جديد من الدهانات الخضراء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت شعبة البويات باتحاد الصناعات من وضع مواصفات لإنتاج دهانات مصرية ذات جودة أوروبية وفقا لرؤية وظروف مصرية كمواصفة الدهانات الخضراء كنوع جديد من الدهانات التى يمكن أن يتم تصنيعها داخل مصر وهى تفعيل لفكرة الاقتصاد الأخضر بالإضافة للأنواع الأخرى المنتجة فعليا فى مصر وذلك اتساقا مع استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخى COP27 .

من جانبه قال عبدالله حلمي رئيس شعبة البويات، إن هذه المواصفات تعزز من انتاج دهانات صديقة للبيئة وهو ما اتخذته وزارة الصناعة والتجارة كقرار من قبل الوزيرة نيفين جامع بانشاء ما يعرف ببطاقة الأداء البيئى للدهانات التى ستساهم فى وضع حدود للمحافظة على الصحة العامة لجموع المصريين مع عدم الإخلال بجودة المنتج.

وأشار إلى أن هذا ما استوجب التحرك من قبل الجهاز التنفيذى للشعبة واللجنة الفنية للشعبة لتسهيل تفعيل القرار والذى ظهر جليا من خلال عقد العديد من الاجتماعات التشاورية والاجرائية لتنفيذ هذا الهدف وتسير خروج اجراءات تنفذية لهذا القرار بالاضافة لقيام اللجنة الفنية بالشعبة بالمساعدة واقتراح ومراجعة العديد من المواصفات القياسية لقطاع صناعة البويات.

وأوضح حلمي ان ذلك يأتي فى اطار الدور الذى تقوم به شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية ليس فقط على مستوى تقديم الخدمات لمنتسبيها من المنتجين والمصنعين ولكن ايضا من اجل خدمة المجتمع ككل وفى اطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الحياة للانسان المصرى من خلال رؤية مصر 2030 التى تدعمها بقوة القيادة السياسية وتماشيا مع التوجه العالمى لأيجاد الية لحلول لمشكلة التلوث والتغيرات المناخية وفكرة تصنيف الدول وفقا لمناخها مما يجذب الاستثمارت لتلك الدول وفى هذا الاطار ستستضيف مصر مؤتمر التغير المناخى COP27

وتابع: لذا قامت الشعبة بناءا على تلك الرؤى ومن اجل تفعيلها على ارض الواقع بالشكل الذى كان يستلزم دراسة عملية وعلمية من خلال الخبراء والمصنعين للبويات والدهانات اعضاء مجتمع الشعبة وذلك للوصول لافضل الحلول التى تساعد فى حل تلك المشاكل البيئية بمبادرة من الشعبة.

وذكر حلمي أن الشعبة قدمت الدعم لتفعيل دور اللجنة الفنية داخل الشعبة بعضوية دكتور عبد الفتاح محمود والمهندس خالد عبد الوهاب والمهندس محمد يوسف والمهندس مختار فكرى والمهنس/ احمد قورة والمهندس/ايهاب رمضان وجميع ممثلى الشركات باللجنة بالتعاون مع م/ اكرام سعيد هيئة المواصفات والجودة ، وبالتعاون مع الدكتورة / وفاء مرسى المركز القومى لبحوث الاسكان لتفعيل تلك الرؤى

واكمل حلمي: وهو ما نتج عنه القيام باعداد ومراجعة العديد من المواصفات فى هذا الصدد التى تخدم الصناعة بشكل كامل بمرجعيات اوروبية وتصور مصرى لها بحيث يتم الالتزام بتقليل نسبة الرصاص في الدهانات المصرية بحيث لا تزيد عن 100 جزء من المليون في الدهانات الغير ملونة، و 5000 جزء من المليون، للدهانات الملونة وذلك تماشيا مع قرار وزيرة الصناعة381 لسنة 2022 وهذه النسب تتوافق مع النسب العالمية لنسبة الرصاص في الدهانات