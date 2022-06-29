شكرا لقرائتكم خبر هواوي تدرب أكثر من 200 مطور في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار التزام هواوي بتمكين وتنمية قدرات المطورين في المنطقة، اختتمت شركة التكنولوجيا بنجاح أحدث فعالية تدريب لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة في المملكة العربية السعودية بمشاركة أكثر من 200 مطور. إن منهج التدريب الذي تتبنّاه خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) يتوافق ويتواءم كلياً مع جهود هواوي المستمرة لدعم المطورين في المملكة، وتقديم أحدث موارد تطوير التطبيقات للأجهزة المحمولة.

تجدر الإشارة إلى أن فعالية التدريب، التي أقيمت في فندق كراون بلازا المدينة الرقمية، الرياض، قد جذبت مطورين من خلفيات وخبرات متنوعة. وكانت الفعالية بمثابة دورة تدريبية تمهيدية ستليها خمس دورات مستقلة موسّعة ومتعمقة. وقد تم توجيه الحضور من خلال الخطوات العديدة المطلوب اتباعها ليصبحوا من أحد المطورين في النظام الإيكولوجي لخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، بالإضافة إلى الاستفادة من القدرات المفتوحة لخدمات هواوي الأساسية للأجهزة المحمولة (HMS Core) ومجموعة أدوات خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) الأكثر استخداماً، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر، الخريطة والموقع والإعلانات وأدوات الشراء داخل التطبيق (IAP). كما حظي المشاركون بفرصة الانضمام إلى مجتمع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) العالمي من خلال تعريفهم على مجموعات "مطوري هواوي" (Huawei Developer) وبرامج "الطلبة سفراء هواوي" (Huawei Student Ambassador).

عادل الحربي، مستشار في مجال التقنية وأحد المتحدثين في المؤتمر قال، "أحب اشكر هواوي على مبادرتهم اتجاه المطورين المحليين. سوق تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة المحلي نامي ويزداد حيوية يوم بعد يوم ويحتاج إلى دعم من الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا، .وهواوي هي من الشركات السباقة كما عهدناها في دعم المطورين في المملكة"

وقال لو جينج، نائب الرئيس للشراكات العالمية والتنمية البيئية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، " نحن في هواوي، هدفنا هو تمكين مطوري التطبيقات الإقليميين لبناء عالم أكثر ارتباطًا رقميًا من خلال الحلول المبتكرة. بالنظر الى ان هناك شريحة كبيرة من فئة الشباب البارعين في التعامل مع التكنولوجيا، فنحن نرى بان المملكة العربية السعودية في وضع جيد يتيح لها تحقيق الريادة في الابتكار وإنشاء تجارب فريدة لمليارات المستخدمين عبر الإنترنت عبر منصات الهاتف المحمول. وتعد هذه الدورات التدريبية جزءًا من جهودنا المستمرة لتحقيق هذا الهدف وإنشاء نظام ايكولوجي قوي للمطورين. كما اننا ملتزمون إلى تمكين المطورين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تزويدهم بالادوات والمعرفة اللازمة لاحداث تاثير ايجابي على حياتهم المهنية."

وسيحصل المشاركون الذين يتمكنون من استكمال الدورات التدريبية الخمس الموسّعة والمتعمقة ويجتازون الاختبار بنجاح على شهادة "مطور هواوي" (Huawei Developer). وبالنسبة لأولئك الذين لم يتمكنوا من الحضور، سيتم إجراء جميع الدورات هنا. لمزيد من المعلومات، يرجى الانضمام إلى مجتمع مطوري هواوي في المملكة العربية السعودية، والتسجل كأحد مطوري هواوي.

وكان الحدث التدريبي الناجح بمثابة انطلاقة لموسم مزدحم بالنسبة للمطورين في المنطقة، حيث سيتم إطلاق نسخة عام ٢٠٢٢ من مسابقة Apps UP من هواوي لابتكار تطبيقات HMS، وذلك بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠٢٢. وستجذب مسابقة هواوي العالمية الرائدة المطورين الموهوبين من الشرق الأوسط وأفريقيا للمنافسة على ابتكار تجارب رقمية سلسة وذكية ومبتكرة، كما ستقدم جوائز مالية قيّمة لأفضل التطبيقات، وذلك في إطار رحلة استكشاف مستقبل الذكاء الرقمي.