شكرا لقرائتكم خبر عن نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء نمو قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال أيار/مايو الماضي بنسبة 6ر3% سنويا إلى 388ر12 تريليون ين (91 مليار دولار).

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن المبيعات تجاوزت التوقعات التي كانت 3ر3% بعد زيادتها في نيسان/أبريل الماضي بنسبة 1ر3% وفقا للبيانات المعدلة.

وعلى أساس شهري زادت مبيعات التجزئة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 6ر0% خلال الشهر الماضي بعد زيادتها بنسبة 1% خلال نيسان/أبريل الماضي.

كما زادت مبيعات الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0% شهريا وبنسبة 6ر10% سنويا إلى 854ر32 تريليون ين، في حين زادت المبيعات التجارية بنسبة 6ر0% شهريا وبنسبة 6ر8% سنويا إلى 242ر45 تريليون ين.