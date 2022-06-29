تعرف على أهم المشروعات والمبادرات لتحقيق الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بقطاع البترول

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القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات لتحقيق الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع وفقاً لمستهدفات مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وفيما يلى أهم المشروعات والمبادرات التى تم تنفيذها خلال السنوات الثمانى الماضية وكانت كالتالى:

1- تدشين المرحلة الثانية من برامج تطوير شركات القطاع المشترك بالتعاون مع الشركاء الأجانب الرئيسيين والتي تتضمن محاور لتنمية نظم الموارد البشرية، ورفع كفاءة الأداء وتحسين الوضع المالي والتشغيلي، وتطوير نظم الحوكمة، حيث تم البدء في تنفيذ برنامج لتطوير شركة قارون للبترول مع شركة أباتشي.

2- تنفيذ برنامج طموح لإعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية المختلفة لتقديم برامج متخصصة تشتمل على فترة تدريب عملية في مواقع هذه الشركات الي جانب برامج نظرية. وقد تم تقسيم المشاركين في البرنامج إلى 3 مجموعات؛ وتم الانتهاء من تدريب المجموعة الإدارية التي تتكون من 123 متدرباً، والمجموعة الفنية والتي تتكون من 196 متدرباً، وجارى الانتهاء من تدريب المجموعة الأكثر تميزاً حيث تم حتى الأن تدريب 102 متدرباً، وتم إطلاق النسخة الثانية من البرنامج والتي تستهدف اختيار حوالي 400 مشارك للانضمام لفعاليات البرنامج. وتم الانتهاء من مرحلة التدريب الأولى بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية وجارى حاليا التنسيق مع الشركاء الأجانب لتقسيمهم إلى 3 مجموعات وفقا لتخصصاتهم وأدائهم واحتياجات القطاع، وذلك لبدء المرحلة الثانية من التدريب بالشركات الأجنبية خارج وداخل مصر .

3- إعداد خطة لتطوير أعمال وأنشطة إدارات السلامة والصحة المهنية في شركات قطاع البترول، والتي تتضمن برامج متخصصة بالتعاون مع شركات البترول العالميةـ حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج تنمية مهارات 74 مهندساً وكيميائياً.. وقد تم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج عام 2021 واجتاز عدد 340 مرشحاً لمرحلة التقييم الأولى ومن المستهدف اختيار 150 مرشحاً بعد اجتيازهم مرحلة التقييم النهائي.

4-إعداد خطط التعاقب الوظيفي للمناصب القيادية للقطاع لتطبيق أفضل الممارسات العالمية لإدارة الكفاءات وتطويرها لتولى المسئولية في الهيكل التنظيمي الجديد، وتم وضع آلية لتقييم واختيار المرشحين والانتهاء من مرحلة تقييم رؤساء مجالس الإدارة الحاليين .